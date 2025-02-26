頒獎禮揭示禮服趨勢：倪妮、Demi Moore都愛羽毛裙　中性西裝大熱

每到年初都有各大頒獎盛事，明星們都會聚頭露面，共同參與莊重和歡樂的時刻。由於紅地氈上都見大批鏡頭和閃光燈，因此大家都會各出奇謀搶焦點，為會場增添閃耀華麗或輕鬆趣味的氣氛。她們造型亦預告當季高訂禮服的流行趨勢，大家不妨在出席派對或重要場合時，參考以下的6大重點元素。



頒獎禮造型趨勢1. 羽毛裙

由巴洛克到維多利亞時期，都不可缺少羽毛元素，可說是華麗的代表。隨著復古趨勢，羽毛裙的設計更受歡迎，像是Demi Moore出席英國影藝學院電影獎（DAFTA）前夕的派對時，都以CHANEL黑白羽毛禮裙出席，蛋糕裙的設計亦能減少累贅感覺。Ariana Grande則穿上Dior高級定制羽毛禮裙出席第30屆廣播影評人協會獎（Critics' Choice Awards），展現出優雅隨性魅力。

Demi Moore穿上CHANEL黑白羽毛禮裙出席英國影藝學院電影獎（DAFTA）前夕的派對。(CHANEL提供)

Araina Grande穿上Dior羽毛禮裙出席第30屆廣播影評人協會獎（Critics' Choice Awards）。(Dior提供)

Rose Byrne穿上CHANEL羽毛禮裙出席第75屆柏林影展。(CHANEL提供)

倪妮穿上GUCCI羽毛禮裙出席微博之夜紅地氈。(GUCCI提供)

頒獎禮造型趨勢2. 西裝剪裁

愈多女星喜歡中性的西裝造型，不僅端莊，而且線條俐落、方便活動。要打造魅力氛圍，可以搭性感單品締造柔和性感的女人味，像是Charlotte Le Bon於《白蓮會》首映禮穿的Gucci啡色西裝，裡面便以透視polo恤，展現若隱若現的Office Siren魅力。Harriet Cains在日前的「2025美國演員工會獎」(SAG Awards)中，穿上Dior的2025度期系列格紋裝裝，以中長裙締造溫柔魅力。

Charlotte Le Bon穿上GUCCI西裝出席《白蓮會》首映禮。(GUCCI提供)

Harriet Cains穿上Dior西裝禮裙出席2025美國演員工會獎。(Dior提供)

Justine Lupe穿上VERSACE西裝出席第30屆廣播影評人協會獎。(VERSACE提供)

Elle Fanning穿上Valentino西裝出席第77屆DGA Awards。(Valentino提供)

Jessica Chastain穿上GUCCI恤衫和西裝褲出席電影《Dreams》活動。(GUCCI提供)

頒獎禮造型趨勢3. 背心裙

背心設計予人清純和少女感覺，不少女星都會穿來展現女神氣質。首位獲奧斯卡獎項的肯亞人Lupita Nyong’o，在出席第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）時，以CHANEL經典背心禮裙亮相，上身採用斜紋軟呢製作，裙子則是靈動的紡紗，散發出知性氛圍。

Lupita Nyong’o穿上CHANEL黑白背心禮裙出席第78屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）。(CHANEL提供)

頒獎禮造型趨勢4. 單肩設計

不規則的對比設計，成為不少女星的喜愛元素，特別是單肩禮裙，今年的曝光度也很高。憑電影《The Last Showgirl》獲提名SAGA獎項的Pamela Anderson，穿上Dior的高訂單肩婚紗，運用雪紡塑造出斗蓬般的衣袖（Cape Sleeve），散發女神氣質。Leighton Meester在第30屆廣播影評人協會獎中，以閃爍金色襯搭垂墜的單邊肩帶，看來優雅動人。

Pamela Anderson穿上Dior單肩禮裙出席2025美國演員工會獎。(Dior提供)

Ruth Bradley穿上Dior單肩禮裙出席2025美國演員工會獎。(Dior提供)

Leighton Meester穿上Dior單肩禮裙出席第30屆廣播影評人協會獎。(Dior提供)

頒獎禮造型趨勢5. 銀色

相較金色的璀璨，銀色則有靜奢的魅力。無論Ayo Edebiri穿著的VERSACE禮裙，還是妮妮在微博之夜中的GUCCI禮裙，都有著艷麗感覺，再加上特別細節如皺褶和波浪線條等，締造出不同的風格魅力。

Ayo Edebiri穿上VERSACE銀色禮裙出席NAACP Image Awards。(VERSACE提供)

倪妮穿上GUCCI銀色禮裙出席微博之夜。(GUCCI提供)

頒獎禮造型趨勢6. 袖套&手套

最佳的禮服配件莫過於袖套和手套，讓造型更添格調及和諧感覺。Maude Apatow便在第77屆DGA Awards中，以Valentino創意總監Alessandro Michele擅長的設計，透過極複的層次質感穿搭，締造出獨特的高級知性魅力，而蕾絲手套亦充滿華麗和性感魅力。Elodie亦在第75屆聖雷莫音樂節（Sanremo Music Festival）中，以Atelier Versace禮裙登場，當中帶垂墜感的袖套，締造出女神感覺。

Maude Apatow穿上Valentino造型及手套，出席第77屆DGA Awards。(Valentino提供)

Elodie穿上Atelier Versace禮裙出席第75屆聖雷莫音樂節當中帶垂墜感的袖套，締造出女神感覺。(VERSACE提供)