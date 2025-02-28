GUCCI時裝秀｜沒有創意總監的過渡期？經典元素中探索傳承與創新

【GUCCI時裝秀/秋冬時裝秀2025/米蘭時裝周2025】米蘭時裝周正進行得如火如荼，為大家帶來百多個時裝項目、表演與展示等，今次的秋冬時裝秀由GUCCI 的男女裝合併時裝秀於2月25日（米蘭當地時間）領銜開幕。GUCCI 每次的時裝秀都引來不少迴響，今季更由品牌設計團隊執掌，作為「沒有創意總監」的一季，到底這一切是劍走偏鋒或是為打造全新GUCCI 形象？



時裝界一向變幻莫測，特別是近年創意總監椅子舞轉不停，去年才接替任職8年Alessandro Michele之位的Sabato De Sarno，僅一年多就被宣布確定離任。GUCCI 的風格亦如大風吹般，由復古極繁美學變成簡約摩登，用色鮮豔。雖然新任創意總監人選仍有待公布，正當外界猜測不斷之際，GUCCI 則以今個秋冬時裝展說明過渡並非一成不變，正如品牌首席執行官STEFANO CANTINO所言，品牌將會重整旗鼓，繼續向前。

GUCCI時裝秀｜亮點1.「Sprezzatura」

乍聽之下，創意總監缺位看似會造成大影響，但GUCCI 則以秀說話，呼應秋冬主題：「Sprezzatura」（毫不費力的優雅），向大家展示既致敬50週年品牌歷史，同時刻意打破常規的藝術，打造低調而完美的美學。

今個秋冬時裝秀，褪去熱情的安可拉紅「Gucci Rosso Ancora」，回歸品牌最經典的Webbing織帶中的深綠色。另外，經典的Interlocking G 字母LOGO化身成T台背景，綠色環形舞台配上Interlocking G 字母，層層交織，時裝秀空間被無限放大。

男女模特兒們共同現身、展示秋冬裝，現場音樂由兩度榮獲奧斯卡獎的作曲家兼指揮家Justin Hurwitz 獨家創作，以音樂頌揚男女裝風格的融合，種種細節配合讓人有種置身檔案室，細看巡迴展示的感覺。

GUCCI 秋冬時裝秀2025以「Sprezzatura」為題（GUCCI 提供）

GUCCI時裝秀｜亮點2. 經典不失變革

不難發現整個秋冬時裝秀都充滿品牌的經典元素：Horsebit馬銜鍊、Interlocking G 字母、竹節提把等。誕生70週年的Horsebit馬銜鍊，今季更是無處不在，以圓形、D字型的型態出現在服飾、手袋配綴、頸鍊和皮帶飾品上。

品牌擁抱經典並重新詮釋，為手袋注入摩登鬆弛氛圍，例如將GUCCI Horsebit 1955包款變成柔軟材質、Gucci Bamboo Bag 配上軟皮等。

GUCCI時裝秀｜亮點3. 復古與摩登並存

雖然濃厚的復古氛圍充斥整個系列，設計團隊仍有在配色、剪裁與材質上作出實驗性的決定，從而平衡男裝的「硬朗」與女裝的「柔軟」。

團隊選定50至90年代的設計元素，疊加不同年代元素去重新演繹，例如服飾輪廓用上1950 年代的強調腰線剪裁，配上華麗的70 年代皮革與毛皮外套、簡約Clean fit style融入如奶油黃、草莓牛奶等年輕街頭配色、90年代的性感蕾絲洋裝混搭70 年代大衣等。變革同時從中巧妙融入過去各創意總監們的影子，為復古賦予細膩的當代設計感。