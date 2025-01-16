Valentino｜新時代或夢回經典？春夏度假系列重現70 年代極繁美學

【Valentino2025/Valentino】自上年Alessandro Michele 加入Valentino後，一直引來不少反應，特別當其主理的2025 早春度假系列「AVANT LES DÉBUTS」面世後，迴響更是絡繹不絕、褒貶不一：有人讚好不絕指Alessandro Michele 個人特色過於鮮明，亦有人欣賞在這個極簡時代，另覓去路、為Valentino投下震撼彈，揭開新時代序幕。



「AVANT LES DÉBUTS」春夏度假系列，法語的意思是「開始之前」，Alessandro Michele 以探索美以及生命之奧義，以展現美麗為核心，將華麗、復古元素注入系列當中，每件單品都極具70 年代風味。細看之下，這個春夏度假系列亦有不少日常之選，能夠點綴日常造型。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜JERSEY COTTON T-SHIRT HK$5,400

提到70年代，嬉皮士風絕對佔一席地，休閒大標語或印花 T 恤更是必備單品。這款圓領撞色 T 恤，以鮮明的配色加上標語，完美展現美式復古的感覺，輕鬆融入日常搭配。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜JERSEY COTTON T-SHIRT HK$5,400（Valentino 官網）

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜VALENTINO GARAVANI NELLCÔTE SUEDE SHOULDER BAG WITH FRINGES HK$20,500

誰說「AVANT LES DÉBUTS」系列中缺乏Valentino 原來的品牌魅力？NELLCÔTE 這款手袋，以1970年代的藝術氛圍為靈感，完美融合代表品牌的銀色窩釘、扣環與嬉皮士的麂皮流蘇，既有時尚辨識度同時展現品牌文化，難怪一推出即成為系列標誌性單品。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE DE CHINE SHIRT HK$21,000

襯衫絕對是衣櫃中長備的單品！這件雪紡材質的襯衫，加上微高領、寬肩以及飄逸的頸帶設計，完美展示70年代柔美與青春的色彩。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE DE CHINE SHIRT HK$21,000（Valentino 官網）

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜VALENTINO GARAVANI VIVA SUPERSTAR SMALL NAPPA LEATHER SHOPPING BAG HK$21,500

除了 NELLCÔTE外，Viva Superstar亦是系列中一大亮點手袋。Viva Superstar以超大LOGO配以鮮明配色，方型袋形展現出中性慵懶感，搶眼同時富實用性。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜VALENTINO GARAVANI VIVA SUPERSTAR SMALL NAPPA LEATHER SHOPPING BAG HK$21,500（Valentino 官網）

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE COUTURE SHORT DRESS HK$39,000

連身短裙看似司空見慣的單品，其實第一條束腰連身裙製作於70年代，用以突顯女性線條。這條藍調連身裙更綴以波希米亞風必備的荷葉邊元素，令整體更添飄逸與精緻感。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE COUTURE SHORT DRESS HK$39,000（Valentino 官網）

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE COUTURE BLAZER HK$48,000

看到白色西裝，真的有種夢回70年代的感覺，仿似Bianca Jagger 的精神重現，說是致敬而不為過！70年代初，商務服飾、中性西裝服相當流行，沒有過多的裝飾或貼身剪裁，讓女性重新主導社會的話語權，以筆直的西裝服飾表明女性大膽又前衛的精神。

Valentino AVANT LES DÉBUTS｜CREPE COUTURE BLAZER HK$48,000（Valentino 官網）

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