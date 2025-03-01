設計圈內少數的童話？夫妻檔Lucie&Luke Meier宣告離開Jil Sander

【Jil Sander時裝秀/秋冬時裝秀2025/米蘭時裝周2025】今個秋冬米蘭時裝周，率先跑出的必定是人事變動傳聞或消息！繼GUCCI 沒有創意總監後，翌日Jil Sander 發佈秋冬秀後，任職八年的聯合創意總監Lucie 與Luke Meier 亦宣佈離任。



以愛之名打造秋冬米蘭時裝周2025

自Lucie Meier 與 Luke Meier 在 2017 年加入Jil Sander 後，Jil Sander的風格亦經歷數次演變，由簡潔長青的風格轉為女性化、輕盈的風格。而今次的告別作主題為「A bright metaphor of love」透過光影對比，融合極簡與剪裁細節，打造出浪漫的奢華龐克風，從黑色造型中展示多變性。

時尚設計圈中童話：唯一已婚聯合創意總監

品牌創意總監之位相當重要，除了領導設計風格，每每打造新作都是一試定生死，光鮮背後更是掌握品牌命脈、左右品牌銷情。常言道「相處好、同住難」，但Lucie 與 Luke Meier 絕對是設計圈內少數的童話夫妻！兩人相識相愛20多年，夫妻檔共同擔任Jil Sander的創意總監，不單合作無間，更成功一次又一次以作品收獲民心，令品牌成為「極簡風格」的代名詞。

唯一已婚聯合創意總監：Lucie&Luke Meier（getty images）

緣起時裝 惺惺相惜相知

Lucie 與 Luke Meier 相識自讀書時期，因著多番巧合才成就這段佳話。當時的Luke 原本在紐約修讀金融，後來毅而投身時尚，剛好獲得意大利佛羅倫斯 Polimoda 時裝學院的交流機會。Lucie 則正在意大利佛羅倫斯 Polimoda 時裝學院修讀時尚營銷。兩人不單一同就讀意大利佛羅倫斯 Polimoda 時裝學院，更巧合地成為同棟公寓的室友。

一開始 Lucie被Luke 所吸引，上至電影藝術，下到生活靈感，兩人無所不談、互相激勵鼓舞彼此，從而漸生情愫，直至一次公路旅行後，兩人才最終確定戀愛關係。

雙魚座碰上處女座，組合配對充滿了挑戰和刺激（getty images）

童話關鍵在於順其自然？

確立戀愛關係後不久，兩人卻碰上分離：Luke 的交流計劃卻步入尾聲、需要回到紐約，Lucie 獲得巴黎深造機會。遠距離戀愛任何情侶來說並非易事，特別對於剛萌芽不久的愛情小苗，確實並非一味利藥。偏偏對於Luke 和 Lucie 而言，卻是感情加速劑，遠距離反倒讓兩人羈絆愈發加深。

就如戀愛關係，兩人的職業發展亦相當如火如茶，Luke 主力在不同街頭品牌工作，如Supreme、與Carhartt WIP 前創意總監共同成立OAMC。而 Lucie 亦為 Louis Vuitton、Balenciaga 和 Christion Dior等奢侈時裝品牌效力，各自鍛造自己優秀的時尚履歷。

乍聽之下強強相遇會掀起浪火，特別是當實用主義與浪漫主義碰見，各自個性與風格碰撞應該會有火花四散的情境。而Luke 和 Lucie 又一次上演不一樣的劇目，一如遠距離戀愛，彼此相近的能量與隨性個性克服一切，從戀愛到步入婚姻殿堂不久，兩人仍有絕大部分時間保持遠距離戀愛。最終，嚴肅外表的 Luke 做出妥協，搬去巴黎，兩人就此形影不離。