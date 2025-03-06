大阪世博2025｜最會騙人返工的制服？宣揚日本傳統和服的優雅美學

大阪世博2025｜這或是最會騙人返工系列的制服！2025大阪世界博覽會（又稱萬博會）將於4月13日至10月13日舉行，日前因員工制服的設計而引起話題，更被網民一致認同為世博會「最美制服」之一。不知你也被迷倒了嗎？



每五年一度舉辦的世博會，今屆以未來與生命為藍本（Designing Future Society for Our Lives），讓大家感受各國文化及尖端科技，以一睹未來社會的面貌。雖然展覽並未開始，但員工制服已經引起討論，皆因簡約的設計中，帶有濃厚的日本傳統美學，加上日本元素於時尚界的盛行，令人更想要擁有。

2025大阪世界博覽會因員工制服太美而引起話題。(大阪世界博覽會官網)

這個系列由品牌POSTELEGANT創意總監中田優也（Yuya Nakata）操刀設計，透過日本傳統和服為靈感，女性外套以交領右衽的設計，配搭束帶和闊褲，為員工提供一定的舒適和便利度，同時講求線條和空間感的剪裁細節，亦展現出日本文化的優雅精髓。制服採用炭灰色，以tone on tone造型搭襯白色圍巾，締造出quiet luxury的傳統美學。

我希望設計出人們想要穿10年或20年的服裝，以承傳替代丟棄。 POSTELEGANT創意總監 中田優也

POSTELEGANT創意總監中田優也（Yuya Nakata）曾於Maison Martin Margiela實習。(大阪世界博覽會官網)

此外，制服採用環保物料製作，同時兼具實用和耐用性，而不設鈕扣或拉鏈等金屬的設計，則取自和服靈感，可以提升循環再造的效率；可調節腰帶亦能減少因不合身而浪費的問題。配備的手袋亦同樣源自足球和鞋子的再生皮革，進一步貫徹環保理念。

制服配件都充滿不少心思，如帽子質感與場館內的木構建築紋理相呼應，而鞋履亦結合日本傳統雪駄與運動鞋元素，將日本的匠人精神宣揚得淋漓盡致。