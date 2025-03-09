春季以西裝外套打造百搭返工返學造型　4種穿搭靈感襯出至潮風格

衣櫃裡一定都有的西裝外套，一直以來都是不燒腦的好搭必備，運用各種色系或者厚薄度，便能靈活穿搭不同季節，像是春季的西裝外套，通常以亞麻或清爽透氣的質料為主，不僅能迎合忽冷忽熱的氣溫，透過不同單品加乘，同時創造多變且聚焦的風格樣貌。



如果還在煩惱春日該如何呈現外出造型，推薦大家不妨將西裝外套拿出來混搭，並參考近期日本女生最愛的搭配技巧，從以下4套風格靈感，以短裙、牛仔褲、同色系或疊搭的穿衣技巧，瞬間呈現嶄新風格印象之外，同時營造高級的日系質感魅力。

以西裝外套打造春季時髦造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

以西裝外套打造4種春季百搭時尚造型（WEAR@pipiyukapi；01製圖）

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1. 西裝外套+短裙

長度約落在臀下的西裝外套，向來是非常熱門的款式設計，不僅能遮住臀部肉肉，透過素色上衣+短裙，可以露出腿部線條，製造纖細修長比例，隨性加上長靴或短靴，連結輕甜可愛的女孩氣息。

2. 西裝外套+牛仔褲

當對外出穿搭沒想法的時候，可以參考日本女生日常最愛的搭配選擇，以西裝外套加牛仔褲混搭，展現輕鬆率性的休閒印象，運用不同牛仔褲的版型剪裁做造型更換，也可增添多變且聚焦的風格，不論搭配球鞋、樂福鞋簡單詮釋街頭態度。

3. 西裝外套+荷葉洋裝

喜歡多層次疊搭的大家，再選擇西裝外套為搭配時，嘗試結合內搭荷葉蛋糕洋裝，並加上牛仔褲混搭，使整體增加注目的時髦細節，另外洋裝可選較春天的色系，像是寶寶藍、白色、鵝黃等都很推薦。

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4. 成套西裝組合

成套西裝一直以來都時尚人士最常穿的穿衣組合，利用同色西裝外套與西裝褲加乘，看起來簡約率性又高級，再搭配腋下包、棒球帽，傳達個性兼具的質感氛圍。

春季以西裝外套營造多變日系層次

以上推薦4套西裝外套搭配靈感，大家也掌握其中造型秘訣嗎？一起將衣櫃塵封許久西裝外套重新拿出混搭，打造多變且注目的日系時髦風格。

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