金飾保養｜新手必知3大法則：這樣存放避免刮花！$2700起金飾推薦

金飾保養｜近年金價上升，更多人選擇購買金飾，來襯搭日常造型，並營造輕奢的感覺。雖然黃金不易氧化，不過也要有適當的保養，才能保持精細外形和亮麗光澤。以下的金飾保養方法，各位入門者必需注意！



飾金是甚麼？

黃金擁有令人無法抗拒的魅力。由於延展性高，故製作金飾時，一般都會混入其他金屬，來提升塑型的硬度，以減少變形機會，並打造不同的金屬色，包括黃K金、白K金和玫瑰金。不少金鋪都使用18K金（純金為24K）來製作複雜的首飾，以雕刻出精緻的花紋圖案，亦會使用足金來打造簡單的金飾。

金飾保養方法1. 這些時候不要佩戴！

在濕度較高的環境下，會加快金屬的氧化速度。因此在運動出汗、洗澡和睡覺時，儘量避免穿戴金飾。而在穿戴時，需要避免使用香水、化妝品、酸性物質、家用清楚劑或殺蟲劑，因為當中的化學物品，或都會影響金飾的品質。此外，不同金屬接觸時，亦會影響氧化速度，故建議分開使用。

雖然黃金不易氧化，不過也要有適當的保養，才能保持精細外形和亮麗光澤。(CHAUMET官網)

金飾保養方法2. 如何存放金飾？

如果金飾的黃金淨度較高，易有磨擦或刮花的問題，可以獨立存放在首飾絨盒或絨袋內，而放置頸鏈和手鏈時，亦要將扣環扣上，並平放在首飾盒內，以減少打結的機會。

金飾保養方法3. 金飾需定期護理

要保持金飾的亮澤狀態，每年都可以進行一次專業的清潔護理。若首飾出現變形或變色等問題，也要立即拿去修檢及護理。

熱門金飾推薦1. 周生生 18K玫瑰金Akoya珍珠手鏈 HK$7,200

運用簡潔的欖尖形圖案，巧妙地展示出魚的形態，締造靈動和優雅的氛圍。同時採用獨特的懸空式360度立體設計，配合中間的珍珠點綴，打造出富層次魅力的柔美感覺。

熱門金飾推薦｜周生生 18K玫瑰金Akoya珍珠手鏈 (品牌官網)

熱門金飾推薦2. 周大福 18K/750玫瑰色黃金鑲天然鑽石戒指 HK$2,700

運用玫瑰金塑造出玫瑰花的鏤空圖案，加上天然鑽石的閃爍，散發出精緻迷人的光芒。戒指寬度可以調節，方便佩戴於不同的手指上。

熱門金飾推薦｜周大福 18K/750玫瑰色黃金鑲天然鑽石戒指 (品牌官網)

熱門金飾推薦3. 六福 典雅蝴蝶結18K(分色)鑽石手鏈 HK$3,770

以拼色的設計，塑造出典雅和立體的蝴蝶結圖案，並在中間鑲嵌一顆梨形主石，配襯幼身珠鏈，更突顯出低調的甜美感覺。

熱門金飾推薦｜六福 典雅蝴蝶結18K(分色)鑽石手鏈 (品牌官網)

熱門金飾推薦4. Cartier Love Yellow Gold Bracelet HK$15,000

將品牌的經典設計，結合現代美學。手鏈採用18K黃金製作，上面刻有標誌性的釘形圖案，展現出簡約和典雅的美學，同時款式容易襯搭，即使經歷多年依然充滿時尚感覺。

熱門金飾推薦｜Cartier Love Yellow Gold Bracelet (品牌官網)

熱門金飾推薦5. Chaumet Bee de Chaumet18K玫瑰金鑽石手環 HK$10,400

金飾採用鏡面拋光18K玫瑰金，製作成鑲鑽蜂巢，展現出具層次感的迷人光澤。同時配搭以再生材質製作的Chaumet藍絲繩，能夠貼合腕間，使金飾更能反射耀眼的光芒。