Tiffany & Co.6款Bean系列項鍊推薦　大師經典之作　珠寶入門必買

在時尚珠寶的歷史長河中，少數設計能夠跨越時間，成為永恆經典。



Tiffany & Co.的Elsa Peretti「Bean系列」便是其中之一。以流線型輪廓和簡約優雅著稱，這個系列完美詮釋了自然形態與生命起源的深遠意義。2024年適逢Peretti加入Tiffany & Co.的50週年，她雖已於2021年仙逝，影響力卻持續發揮。她獨特的創作視角與超凡工藝，讓Bean系列成為經典中的經典。本篇將帶你深入了解6款「相思豆項鍊」，從純銀到玫瑰金，從翡翠到鉑金，解讀它們的美學價值與象徵意義。

時尚珠寶傳奇Elsa Peretti經典之作，Tiffany & Co. 6款Bean項鍊介紹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Tiffany & Co. Bean系列6款項鍊推介（Tiffany & Co.官網；01製圖）

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Tiffany「Bean」將經典揉入現代

Elsa Peretti的Bean系列無疑是珠寶設計史上的一顆璀璨明珠，它以生命起源為靈感，融合自然的線條與工藝的極致，成為永不褪色的經典。無論是純銀的樸實、黃金的溫暖、還是翡翠與鉑金的奢華，每一款Bean項鍊都蘊藏著對美的獨特詮釋。這些項鍊不僅是配飾，更是傳遞情感與價值的載體，讓珠寶大師Elsa Peretti的經典設計，在時光中不斷綻放光芒。

1. 純銀

9毫米尺寸，$2,450



純銀款項鍊是Bean系列的起點，以其平滑的線條和自然的光澤，展現出簡約設計的極致魅力。銀色的低調優雅像是一片晨霧中的湖泊，映射出平靜的內心世界。它適合日常佩戴，無需繁複的裝飾便能為穿搭增添一抹細膩之美。佩戴它，彷彿將自然的純淨攜帶在身旁，提醒我們珍視生活中的每一刻純粹時光。

2. 黃金

6.5毫米尺寸，$5,700



黃金款Bean項鍊以18K黃金材質打造，其溫暖的光澤宛如黎明破曉時的第一縷陽光，充滿生命力與希望。金色的光芒與佩戴者肌膚交相輝映，展現出一種高貴而不張揚的氣質。這款項鍊不僅僅是一件珠寶，更像是一枚象徵生命永續的金色種子，為日常穿搭注入溫暖與活力。

3. 玫瑰金

9毫米尺寸，$9,600



玫瑰金款項鍊以其迷人的色調吸引眾人目光，溫暖的粉金色為傳統設計注入現代感，適合喜愛優雅且帶有一絲個性風采的佩戴者。這款Bean項鍊像是一位自信的舞者，在光影間流轉出令人心動的柔美姿態。無論搭配正式場合的禮服，或是日常的簡約造型，都能展現佩戴者獨特的品味與魅力。

4. 黃金翡翠

9毫米尺寸，$20,300



翡翠款Bean項鍊融合了東方的珍貴玉石與西方的現代設計，以其深邃的綠色與黃金相互輝映，打造出無可比擬的典雅之美。翡翠的潤澤如同春雨過後的大地，象徵著自然的豐饒與生命的再生。這款項鍊不僅是一件飾品，更是一件可以傳承的藝術品，將文化與自然的交融深刻詮釋。

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5. 鉑金鑽石

6.5毫米尺寸，$19,200



鉑金鑲嵌明亮式切割鑽石的Bean項鍊是低調奢華的典範，鉑金冷冽的質感與鑽石的閃耀光芒相得益彰，彷彿夜空中那顆恆久不變的星星，靜謐中散發著耀眼光輝。這款項鍊適合追求簡約卻仍渴望與眾不同的摩登女性，讓每一次佩戴都如同一場高雅的宣言，展現佩戴者的獨立與智慧。

6. 純銀織網

29x50毫米尺寸，$11,400



單純的貴金屬項鍊對你而言太過普通了嗎？不妨看看這款純銀織網的設計吧！這條項鍊是一件創意之作，柔軟的絲網與流蘇，由日本工匠手工編織，將傳統工藝與現代設計完美結合。它就如同一幅精心織就的畫布，每一條紋理都充滿故事感。黑色絲繩與銀色吊墜的異材質搭配形成有趣對比，賦予整體設計一種剛中帶柔的神秘氣息，適合那些喜歡追求獨特風格的酷女孩。

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