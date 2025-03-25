不同身型的新郎揀選禮服指南:黑色/單襟西裝最百搭、這樣穿更得體

【新郎禮服/西裝禮服】婚紗禮服是婚禮中極為重要一環，不僅能和新娘的婚紗互相映襯，為婚禮當天留下珍貴回憶，更多的是對婚禮、新身份的尊重。因此，別以為隨便揀選，隨意穿搭便可。到底新郎禮服應如何選擇？是否只有黑白灰色西裝可選？不同身型的男士揀選西裝禮服時，有何需要注意？《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，和大家分享揀選新郎禮服的建議及貼士，助各位新郎挑選最適合的款式！



新郎身型及禮服配對建議1. 黑色西裝：任何身型

黑色西裝給人成熟穩重、型格的感覺，是最正式、最不會出錯的選擇，適用於任何身型及各種場合。想提升整體華麗感和精緻度，可搭配領結、金屬材質的配件點綴。

新郎身型及禮服配對建議1. 黑色西裝：任何身型(圖片由受訪者提供)

新郎身型及禮服配對建議2. 白色西裝：勻稱身型

白色西裝雖給人優雅得體、簡潔感覺，但對身型的要求相對較高，比任何顏色的西裝都更難駕馭。因此，必須揀選挺身材質、剪裁俐落合身的設計，同時亦適合身材勻稱的男士穿著。

新郎身型及禮服配對建議2. 白色西裝：勻稱身型 (圖片由受訪者提供)

新郎身型及禮服配對建議3. 雙排扣西裝：高大健壯身型

一般而言，鈕扣設計分為兩粒鈕、四粒鈕及六粒鈕，並以對角方式交疊扣上，呈現方形的版型設計。穿著後，給人幹練、簡約大氣感覺，能展現紳士風度。但也略為顯份量，不建議腹部肥胖人士選擇。

新郎身型及禮服配對建議3. 雙排扣西裝：高大健壯身型 (圖片由受訪者提供)

新郎身型及禮服配對建議4. 深色直間條子紋西裝：微胖身型

對於微胖、圓身的新郎而言，直間條子紋西裝是絕佳選擇。這類圖案能在視覺上拉長身型，看起來更加修長。

新郎身型及禮服配對建議5. 格仔紋西裝：身形矮小且偏瘦

歷久不衰的格仔紋西裝，有著無限的搭配可能，能增加穿著者的層次感。骨架瘦小的男士可選擇淺色、闊領的全格紋設計，增加寬闊視覺感，顯得大方得體之餘，更可打造獨特個人風格。

新郎身型及禮服配對建議5. 格仔紋西裝：身形矮小且偏瘦 (圖片由受訪者提供)

新郎身型及禮服配對建議6. 燕尾禮服：身材高挑

燕尾禮服是最經典正式的婚禮服裝，其剪裁設計強調前幅較短，後擺開叉彎出如同燕尾般，散發出隆重高雅感。身材高挑、運動型的新郎穿著後，更顯身型線條流暢及挺拔體態。

新郎身型及禮服配對建議7. 孖襟禮服：身型高大且瘦削

除了最經典的燕尾服外，孖襟禮服亦是熱門禮服選擇。孖襟禮服配有兩顆鈕扣，配上堅挺厚身質料，能增加上半身的厚度，並強調肩寬與背部肌肉線條，特別適合身材高大偏瘦男士。

新郎身型及禮服配對建議7. 孖襟禮服：身型高大且瘦削 (圖片由受訪者提供)

新郎身型及禮服配對建議8. 單襟禮服：任何身型

單襟禮服配有單鈕或無鈕設計，方便搭配多種顏色或不同款式的恤衫。由於搭配性及可塑性極高，所以任何身材的男士都能達到最合適的平衡。

新郎身型及禮服配對建議8. 單襟禮服：任何身型 (圖片由受訪者提供)

西裝的衣著禮儀！這樣穿才正確、得體

西裝配恤衫看似簡單，但魔鬼藏在細節裡，不想出現尷尬場面，讓人一眼看穿你是「西裝新手」的話，以下技巧必須好好記下來。

西裝穿搭技巧1. 袖口長度忌過長/過短



這是新手最常犯的錯誤，一不小心就會將西裝外套袖子完全蓋過恤衫袖。正確穿法是恤衫袖子比西裝袖長出1-2厘米，而恤衫領口應高出西裝領約1厘米。

西裝穿搭技巧1. 袖口長度忌過長/過短 (freepik)

西裝穿搭技巧2. 西裝鈕釦「一顆永遠不扣」



相信不少男士曾有這樣的一個疑問：「西裝釦子扣還是不扣？」。其實不是每一顆鈕釦都需要扣起來，以最常見的單排三顆鈕釦西裝為例，鈕釦依序扣法是「有時扣、總是扣、永遠不扣」。

西裝穿搭技巧3. 正確搭配領結、領帶



雖然西裝的經典配件可以有領結、領帶的選擇，但記得燕尾禮服必定是搭配領結。

西裝穿搭技巧4. 做好散熱準備、防止恤衫變色



若果在炎夏舉行婚禮，建議穿上恤衫前使用爽身粉，保持乾爽同時止汗除臭。亦可選用純棉材質恤衫，增加舒適感與透氣性。另外，建議準備幾件後備恤衫，以備不時之需。

西裝穿搭技巧5. 配飾過多



一般來說，婚禮禮服以簡約大方為主，適當地搭配方巾、袖扣可增添細緻感。假如使用過多配件，或會給人花俏、不夠莊重的感覺。

西裝穿搭技巧 (freepik)

揀選禮服指南｜租借禮服建議流程表

(01製圖）

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