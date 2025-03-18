亞洲電影大獎｜珠寶盤點：謝安琪、張繼聰放閃　Win經典胸針搶眼

第18屆亞洲電影大獎完滿落幕，除了獎座閃閃生輝，紅地氈上亦星光燿燿。為配合盛大華麗的頒獎禮，男星們和女星們都選擇各樣珠寶和腕錶，來點綴造型。以下盤點他們的珠寶造型。



亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點1. 謝安琪、張繼聰 - Chaumet宣言

張繼聰及謝安琪出席頒獎禮時，經常形影不離，非常甜蜜。兩人更穿上黑色情侶造型，當中珠寶便選擇Chaumet珠寶，以典雅設計營造知性氣氛，張繼聰亦添上Hublot腕錶，以打造穩重感覺。此外，兩人還挑選Christian Louboutin鞋子，從頭到腳都甚有夫妻相。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點1. 謝安琪、張繼聰 (IG@kaytse)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點2. 木村光希 Kōki - 瑰麗Louis Vuitton

獲得「亞洲飛躍演員獎」的木村光希（Kōki），在得獎台上穿上Louis Vuitton白色禮裙，以修長的輪廓設計，配搭絲質的光滑感，展現出優美感覺。再襯搭Louis Vuitton珠寶，看來瑰麗典雅。此外，她於紅地氈上穿上Valentino黑色波點禮裙，以皺褶荷葉邊，締造知性優雅的魅力。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點2. 木村光希 Kōki (Getty Images)

亞洲電影大獎2025｜Kōki於紅地氈上穿上Valentino黑色波點禮裙(IG@koki)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點3. 鍾雪瑩 - CHANEL優雅

憑電影《看我今天怎麼說》奪得金馬影后的鍾雪瑩，以一身優雅CHANEL裝扮出席。禮裙運用不同圖案和材質，締造出層次魅力，再襯搭CHANEL高級珠寶，展現出高雅大方的感覺。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點3. 鍾雪瑩 (Getty Images)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點4. Marf - BOUCHERON金光閃耀

去年首度接觸電影圈的Marf，以高雅紅色透視禮裙，展現出性感魅力。加上如花般的皺褶短裙設計， 配襯BOUCHERON金色珠寶，更顯出艷麗感覺。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點4. Marf (BOUCHERON提供)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點5. 林柏宏 - Tiffany & Co.陽光魅力

台灣男神林柏宏穿上Gucci黑色西裝，顯出胸前肌肉，展現出陽光和性感的魅力。他戴上Tiffany HardWear 18K白金密鑲鑽石漸層扣環頸鏈，讓焦點落於胸口上，使身材比例看來更修長。亦以Tiffany T1系列和Tiffany Lock系列作點綴，散發著耀眼的型男氣息。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點5. 林柏宏 (Tiffany & Co.提供)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點6. 朱柏康 - 周大福締造典雅紳士

朱柏康在《破·地獄》中憑出色演技，贏得觀眾一致讚好。而他在頒獎禮中，亦穿得風度翩翩，像位紳士般散發男性魅力。除了運用tone-on-tone的穿搭，他亦佩戴周大福天然鑽石胸針、戒指和手鐲，盡顯優雅。

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點6. 朱柏康 (周大福提供)

亞洲電影大獎2025｜珠寶造型盤點7. Win Metawin - 經典石上鳥

泰國人氣演員Win Metawin亦有出席，他穿上帥氣西裝，並襯搭Tiffany & Co.的Tiffany T系列戒指和手鐲，以打造莊重優雅感覺。造型重點在於標誌性石上鳥胸針，上面鑲嵌粉紅碧璽、粉紅藍寶石及鑽石，看來價值不菲。