奧斯卡2025｜奧斯卡另一亮點！奧斯卡派對妝容中藏星級美妝潮流

【奧斯卡2025/星級美妝研究】第97屆奧斯卡金像獎（The 97th Academy Awards. The Oscars）於昨日3月3日正式落幕。金像獎中星光熠熠，眾星的時尚造型與得獎名單不相上平，由頒獎典禮前的紅地毯、頒獎典禮到After Party 紅地毯，同樣引人注目、令人驚喜連連！



作為奧斯卡的傳統，當奧斯卡頒獎典禮落幕，緊接其後便是Vanity Fair After Party。因著After Party上氣氛較為輕鬆、服飾要求不需太過正式，不少得獎者與受邀嘉賓們都會換上第二套造型，甚至特意選擇展現與紅毯截然不同、狂野性感的風格造型，話題性可說是勝於頒獎典禮前的紅地毯造型！

就讓我們一同看看奧斯卡派對妝容中，眾星們到底帶給大家什麼星級美妝潮流，當中藏著那些星級美妝貼士？

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：「Clean fit」妝容

與「Clean fit 穿搭」有著異曲同工之妙，顧名思義是指乾淨、清爽的妝容，以低飽和色調用作點綴，重點在於塑造立體輪廓，展現每個人獨特性，帶出高級感。

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：輕盈無瑕底妝

要打造「Clean fit」妝容，乾淨無瑕的底妝絕對是第一步，選擇啞光底妝能夠修飾、平滑肌膚，最小化臉上瑕疵外，亦較容易展現高級感。不少人都誤以為明星偶像借以化妝師的巧手，才能打造完美「偽素顏」底妝。其實想貼近原生肌膚，選擇輕盈底妝加以重點遮瑕已經很足夠。近年不少美妝產品加入護膚成分，雖然能夠做到化妝同時保養肌膚，不過同時可能加重皮膚負擔，加快出油速度。

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：毛流感眉毛

雖然妝容強調自然，根根分明的毛流感眉毛，配上淡妝或是素顏，都能突出立體輪廓，更讓人看上去精神了不少！

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：眼睫毛成眼妝重點

過往眼妝重點在於對比強烈的眼影或繽紛色彩的眼線，因著自然原生感妝容的興起，眼睫毛則成為突出以及放大雙眸的決勝部分！

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：隨性濕髮、落髮

比起精心髮型，今屆不少女星都選擇隨性落髮，微亂而慵懶的髮絲，配上或微捲，自然又不失時髦感。另外，Patrick Schwarzenegger、Kelly Rowland、LISA等人亦有將落髮結合俐落的濕髮造型，讓整個造型更具個性！

星級美妝研究｜奧斯卡After party 2025：原生感唇色

裸調唇色再度回歸！有些女生會誤以為自然的裸色好比病倒了，其實選擇貼近唇部自然色澤的唇部產品，打造仿原生感嘴唇。另外，亦可以讓嘴唇看下去更豐滿，為妝容增添健康、柔和感，減弱年齡感。