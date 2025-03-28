BRAND OFF TOKYO太古城店限定優惠！專家公開3款保值腕錶/珠寶/袋

BRAND OFF TOKYO太古城店終於翻新重開，以全新面貌向大家展示多款手袋、珠寶、貴金屬和名貴腕錶，當中珠寶及手錶更是眾香港分店之冠，並帶來多重驚喜優惠！《01女生》與大家一起探店，同時專家分享值得投資的腕錶、珠寶和手袋款式，讓大家掌握當中的財富密碼。



BRAND OFF TOKYO太古城店翻新後，採用日式簡約風，以木調與暖色燈光，締造舒適的家居感覺。店內珠寶及腕錶為全港分店之冠，看來璀璨華麗，就像購物天堂般，看得令人流連忘返。

BRAND OFF TOKYO太古城店終於翻新重開！(01女生)

BRAND OFF TOKYO太古城店內珠寶及腕錶為全港分店之冠。 (01女生)

每日拼命工作，就是為了購物，所帶來的滿足不言而喻！相信不少女生購買高級手袋和珠寶時，都會考慮實用性，能夠歷久常新絕對加分！因此，鑑定師Joey向我們推薦腕錶、珠寶和手袋的保值款式。

保值腕錶款：CHANEL J12 GMT陶瓷自動機芯手錶黑色 HK$29,800

近日愈多女生都有佩戴腕錶的習慣，開始留意腕錶的保值程度。對於入門級腕錶，Joey推薦CHANEL J12系列，認為保值在於陶瓷錶帶較耐磨，「一般我們使用腕錶時，都易有花痕，但看這款二手錶帶，磨損程度很少。」她亦指出，腕錶是品牌的標誌性款式。

基本上在二手市場上保值度高，價錢不會有太大下降。 鑑定師Joey

Joey同時分享如何辨別符合正品標準（基準內）的方法。她建議核對證書上的序號，是否與腕錶一致。而且腕錶觸感亦平滑和有厚度，「若太薄身或輕身便不符合基準。」她補充，J12錶帶扣位開合較流暢，打磨位置亦較柔和，而在調較時間時，可以察看指針是否暢順。

保值腕錶款：CHANEL J12 GMT陶瓷自動機芯手錶黑色 (01女生)

保值珠寶款：Van Cleef & Arpels 18K黃金/鑽石/紅玉髓Vintage Alhambra Ring#50/US#4.5 HK$23,800

女士們都愛戴珠寶，Van Cleef & Arpels的四葉草Alhambra系列亦是收藏之一。Joey表示，四葉草是品牌的標誌。

市場價格基本上有升無跌。 鑑定師Joey

她同時解釋，這個系列被客人喻為「幸運四葉草」，甚至有藝人和運動員都很喜歡佩戴。至於如何分辨戒指為基準內，她表示可以看四葉草的形狀是否飽滿、打磨地方是否夠圓滑？此外，指環內亦有個序號，可核對證書。

保值手袋款：Hermès Kelly 28 HK$138,000

對於Hermès的保值款，相信各位都不陌生，Joey指出當中Kelly更是近年最受歡迎之選。

可以手提或側揹，在二手市場的價格有升無跌，是個保值之選。 鑑定師Joey

她提醒，購買二手Kelly手袋時，可以留意手袋的皮質，會較為柔軟、有種獨特氣味。亦可看手袋的金屬打磨，袋內側亦壓有製作年份的STAMP及工匠編號。

保值手袋款：Hermès Kelly 28 (圖右) (01女生)

鑑定師 Joey (01女生)

此外，為隆重慶祝BRAND OFF TOKYO太古城店翻新開幕，由2025年3月21日起至5月31日，指定熱賣商品（包括手袋、腕錶及首飾）享有分別HK$8,888及HK$13,888的優惠價格，而購買或放售滿HK$20,000，更可參與遊戲，有機會贏取HK$3,000旅遊現金禮券，數量有限，不容錯過！

更多BRAND OFF TOKYO太古城店優惠（21/3 - 31/5）：

- 指定熱賣商品，包括手袋、手錶及首飾，享均一價格每件$8,888及$13,888

- 消費滿指定金額享24個月免息分期

- 消費滿$20,000即送Nina Patisserie皇牌焦糖淡香蝴蝶酥禮盒(12塊)乙盒

- 購物/放售商品滿$20,000獲1次遊戲機會，$50,000獲2次



* 遊戲為限時內單手抽出指定數量現鈔。

* 凡3月生日的客人達到購物/放售指定金額，並出示有效身份證明文件，可獲額外1次遊戲機會

* 遊戲首名得主獲享$3,000旅遊現金禮券(1名)，次名獲3,000會員積分(2名)，第3名1,500積分(3名)

* 禮品數量有限，先到先得，送完即止

* 會員積分只能用於BRAND OFF TOKYO香港分店，每1分可在下次購物時作1港元使用。

BRAND OFF TOKYO太古城優惠。(品牌提供)