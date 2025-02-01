日本雜誌公布5款最保值名牌手袋　BLACKPINK LISA同款LV值得投資

入手精品包，不管是人生的第一個手袋，或是跟著明星帶貨入手的流行款式，想要挑選到一款既時髦又保值的手袋是一門學問！



在日本人氣雜誌CLASSY的40週年慶典，特別以「與未來相關的40個選擇」為主題，替讀者帶來多款值得投資的名牌手袋。不僅在設計上令人驚艷，某些款式有點貴、有點高價，但是可以使用一輩子的精品手袋清單，以下為你來解答！

日雜保值精品手袋5款推薦，可以用一輩子的百搭經典選擇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款值得投資名牌包款（Gucci官網；01製圖）

+ 18

1. CHANEL Clutch With Chain

在日本，CHANEL鍊帶包幾乎是每位女生的必備單品，日本被譽為「人均香奈兒」的熱愛程度是真的！這款經典手袋以其獨特的菱格紋設計和優雅的鍊條肩帶而聞名，是每位時尚達人夢寐以求的選擇。CHANEL鍊帶包在二手市場的價值也極為穩定，無論是黑色、白色還是其他經典色調，都是值得投資的選擇。特別推薦這款閃亮粒紋小牛皮與金色金屬的組合，這款包不僅是時尚的象徵，更是長期保值的理想投資。

CHANEL Clutch With Chain



2. Louis Vuitton Capucines

儘管日本二手市場可以看到超級便宜與各種年代的Louis Vuitton包款。但是Louis Vuitton的Capucines包款卻被特別點名，同時也是法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的愛包。Capucines包款以Louis Vuitton於1854年在巴黎Rue Neuve-des-Capucines開設的首間專門店為靈感，體現這個古老街區精湛的手製工藝。

其中受到日本女生喜歡的是「East-West Mini」款式，採用粒面皮革製作，飾有粉紅色鍍金的LV Initials標誌。獨特的手袋專為攜帶小錢包、智能手機及其他小物品而設，內部隔層配有拉鏈口袋及兩個貼袋。22x12x8公分的大小適合大多數女生的身形，手袋更設有可拆式及可調節長度肩帶，可肩背攜帶非常方便！

Louis Vuitton Capucines East-West Mini手袋，$57,000



3. DIOR Lady D-Joy

說到DIOR最保值的系列非Lady DIOR莫屬！其中DIOR Lady D-Joy變化成更年輕化的橫向版型，Lady D-Joy手袋展現Lady Dior系列的經典簡約美學，象徵品牌對高貴典雅及美麗的追求。推薦這款以奶白色羊皮製作，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，綴以優雅的淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，散發精緻而雋永的氣質。

小款的Lady D-Joy手袋附有可拆卸的鏈帶，以及另一條可調整長短和可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背，是可正式可休閒的好選擇。

Dioramour小碼Lady D-Joy手袋，$40,000



同場加映：秋冬最新7款精品印花頸巾 LV黑白設計百搭 Loewe 5000蚊有找（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

4. GUCCI JACKIE 1961小型肩揹袋

GUCCI的JACKIE系列以其優雅的輪廓和經典的設計，成為了時尚界不朽的傳奇。這款包以前衛的風格和高品質的製作工藝著稱，是GUCCI粉絲不可錯過的單品。JACKIE包款不僅在時尚界持續流行，在二手市場上也有著不錯的保值性。

特別推薦2024秋冬系列的Gucci Jackie 1961肩揹袋搭配全新淺金色活塞鎖扣與Gucci Rosso Ancora紅色皮革，突顯品牌標誌性手袋的精湛工藝、新月包身和時尚輪廓。

Gucci Jackie 1961小型肩揹袋，$29,000



5. PRADA Re Edition 1978

最後我們要介紹的是PRADA的Re Edition 1978包款。這款包以其復古的設計和現代的細節融合，迅速成為PRADA愛好者的心頭好。Re Edition系列不僅是對經典設計的致敬，更是一款能在時尚界長盛不衰的手袋，絕對值得投資。

以Re-Nylon製作經典雋永的檔存設計款式，物料為品牌獨有的可持續再生物料。此再生尼龍雙手挽手袋飾有Saffiano皮革細節，顛覆傳統的奢侈品觀念，完美演繹Prada獨樹一格的態度。配飾糅合實用風格與精緻細節，綴以搪瓷金屬三角標誌，流露獨特的經典氣息。

Prada Re-Edition 1978 medium，$21,500



同場加映：秋冬嚴選10款精品毛絨手袋 LV冬日感滿滿 Chanel羔羊毛柔軟可愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

+ 12

延伸閱讀：

賈靜雯、宋慧喬都剪了「高層次短髮」！視覺年齡下修10歲，根本地表最強減齡神器

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】