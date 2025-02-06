8款入門款名牌手袋1萬5以下推薦　Celine小巧百搭　Tod's性價比高

新一年到來，是時候該入手一顆美包來好好犒賞自己！



其實買精品包不一定非得花大錢，一萬五千元的價格就能入手許多時髦、百搭又實用的設計，從簡約優雅的Balenciaga、Tod's，再到活潑年輕的Versace、Burberry，以下我們整理出一張購物清單，希望能為妳帶來一些新靈感！

8款1.5萬精品包精選推薦，Balenciaga、Celine等手袋輕鬆入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款1萬5有找名牌手袋精選推介（Isabel Marant官網；01製圖）

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1. Balenciaga

Balenciaga這款拉鍊單肩包，是從最近在時尚圈紅翻天的Rodeo肩背包為改造靈感，就像為包包進行「瘦身」，以腋下包輕巧風格重新詮釋，原本的皮革翻蓋則變成了拉鍊設計，背起來更好搭配，而造型上也依舊很有Rodeo優雅慵懶的氣息！

Balenciaga Women's Rodeo Sling Pochette in Black，$13,600



2. Versace

華麗風格和年輕個性乍看之下是兩個不一樣的方向，但是Versace卻能完美兼顧 ！好比這款新亮相的Kleio包就是很成功的設計之一，包身造型點綴上V字絎縫、美杜莎標誌和金屬鍊條，澎澎輪廓和嫩粉色調展現浪漫少女心，而迷你尺寸會讓妳更可愛！

Versace Kleio Quilted Mini Bag，$10,500



3. Celine

沒有一個時髦女孩不愛Celine！如果妳最近剛好想買包，入門款可以選擇這款斜背小包，外型以白色凱旋門印花搭配焦糖棕皮革，看起來甜美又亮眼，而直式設計背起來輕巧俐落，裝進手機、錢包、口紅等隨身小物都很OK！

Celine Mini Vertical Cabas IN Triomphe Canvas with Celine print，$11,500



4. Tod's

現代女性買包不外乎注重時髦、好搭以及夠實用，Tod's這款手提托特包可說是「三個願望一次滿足」！包身以淺灰色調搭配縫線設計，並用金屬橫條來點綴，精緻質感沒話說，擁有大容量空間卻依舊很輕盈，還可以搭配肩帶來變化背法，OL們絕對要把它加入購物車！

Tod's Tote Shopping Bag in Leather Mini，$9,300



5. Burberry

不論流行趨勢怎麼變，Burberry招牌格紋的經典風格永遠經得起時間考驗，尤其這款以圓滾滾的水桶包輪廓來呈現，包身帶有一點挺度，看起來摩登又大器，在造型上也擁有更高的搭配空間，非常值得入手！

Burberry迷你TB水桶包，$11,500



6. Isabel Marant

如果喜歡有個性一點的設計，Isabel Marant這款肩背包外型是半月弧形，沿著包身邊緣裝飾一排金屬鉚釘，在輪廓上創造出既圓滑又立體的對比感，搭配有點復古感的淺棕色調，很有法式風格浪漫不羈的感覺！

Isabel Marant Naoko bag，$9,560



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7. Bally

這幾年時尚圈很流行所謂的「安靜奢華」，越簡約、越低調的設計反而更考驗工藝，就像Bally這款手提包外型沒有太花俏點綴，在棕色小牛皮以幾何輪廓和金屬標誌，來為精緻質感「說話」！

Bally Deco Small Tote Bag，USD$1,350（折合約$10,500港元）



8. Stella Mccartney

Stella Mccartney這款在包身輪廓上做出波浪形曲線，用圓滑輪廓和金屬鎖頭帶出剛柔對比，不只在視覺上是一大亮點，披上溫柔奶茶色外衣，也讓整體風格看起來柔美又優雅！

Stella Mccartney Stella Ryder Crossbody Bag，$9,900



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