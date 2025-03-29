Simone Rocha｜來自春夏的浪漫情書！永不凋謝花朵、可愛粉調小鴨

一提到Simone Rocha，或許會聯想起珍珠滿佈的設計，又或者會想起早前與CROCS聯乘的珍珠鞋飾。來自英國的Simone Rocha，自2010年首登倫敦時裝週舞台後，品牌一直大發光芒，主打維多利亞時代氛圍的華麗夢幻美學。除了華麗風格外，從設計中亦可見到柔美、現代與剛強等風格揉合，打造出別樹一格的中性設計。



Simone Rocha每季設計亦會從多面向的女性特質作設計靈感，近日所推出的春夏系列更是集可愛與實用於一身，單看手袋已經讓人忍不住下單！

Simone Rocha春夏2025｜Bouquet Clutch Bag £395（折合約港幣HK$3,978）

提到情書，又怎能少得象徵浪漫的花束！Simone Rocha今季以花為題，打造出兩款不會凋謝的花朵手拿包，外款酷似一束康乃馨，花朵更可以拆卸，方便攜帶又可愛。

Simone Rocha春夏2025｜Mini Frilly Tutu Bag £450（折合約港幣HK$4,531）

如果想要實用與可愛感兼備的話，絕對不能錯過這款設有兩色的斜背包！手袋有如水桶袋般容量十足，外層綴以蛋糕形狀的層網和薄紗，模仿芭蕾舞短裙的造型，為造型增添可愛感。

Simone Rocha春夏2025｜Carnation Pocket Bag £495（折合約港幣HK$4,985）

花朵就像陰天中的一絲陽光，為生活增添溫暖與甜意。想隨身攜帶一束花朵的話，這款集褶皺、網布的腋下包，前面的口袋更點綴著康乃馨，能讓每個女生都不可抗拒！

Simone Rocha春夏2025｜Carnation Pocket Bag £495（Simone Rocha官網）

Simone Rocha春夏2025｜Duck Bag £595（折合約港幣HK$5,992）

喜愛另類的手袋造型的話，今季打造出三款色調的雕塑鴨子，當中珍珠款的鴨子包，不單用上彩虹般的珠光飾面，亦配有可拆卸的珍珠肩帶，異想天開之餘又可愛。

Simone Rocha春夏2025｜Micro Egg Bag £550（折合約港幣HK$5,538）

珍珠袋款作為品牌經典的標誌，就連凱特王妃、Rihanna、Billie Eilish等人都成為品牌的愛好者！今季打造全新的柔和淡粉紅色，配有可拆卸的皮革腕帶和珍珠斜挎帶，讓整體更添精緻與少女感。

Simone Rocha春夏2025｜Micro Egg Bag £550（Simone Rocha官網）

Simone Rocha春夏2025｜Oversized Frilly Tutu Bag £695（折合約港幣HK$6,999）

喜愛實用的話，這款仿芭蕾舞短裙的單肩包，全面改造後雖然放大了型態，但不失可愛感，完美結合實用與造型感。

Simone Rocha春夏2025｜Oversized Frilly Tutu Bag £695（Simone Rocha官網）

Simone Rocha春夏2025｜Pearl Feather Bag £575（折合約港幣HK$5,790）

今季的珍珠包家族又增添一位新成員，羽毛外形加上可拆式皮革腕帶和珍珠斜背帶，優雅又精緻。

Simone Rocha春夏2025｜Pearl Feather Bag £575（Simone Rocha官網）

▼▼▼【按圖看更多】Simone Rocha SS25｜Simone Rocha春夏系列2025▼▼▼