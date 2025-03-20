2025春夏｜5款韓系果凍捲髮造型推薦　BLACKPINK Rosé同款勁瘦面

捲髮造型除了能創造髮型的多變玩法，蓬鬆份量、立體捲度更可增加視覺髮量，是多數女性變換頭髮造型時的熱門選項。



而相形過去幾季捲度柔軟、低調的造型變化，今年更盛行捲度大且立體有彈性的BLACKPINK Rosé同款「果凍捲髮」！想為單調髮型增添新焦點？以下五款嶄新燙髮靈感推薦給妳！

2025春夏必試時尚髮型，BLACKPINK Rosé同款5種果凍電髮造型推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏潮流推介 5款韓系果凍捲髮型（IG@roses_are_rosie；01製圖）

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2025春夏燙髮選Rosé同款「果凍捲髮」！

Rosé去年底推出嶄新獨立專輯便人氣高漲，不僅歌曲膾炙人口，充滿美式校風格的衣著行頭，甚至俏皮捲髮皆成為時下女性的造型教科書！尤其這款金色果凍捲短髮，兼具俏麗與個性，大弧度捲度、立體紋理搭配上髮絲的光澤與彈性，讓整體造型更年輕，更具有修飾小臉、增量髮量的視覺效果。期望擺脫一程不變的髮型風格，今年春夏「果凍捲燙髮」是個不錯的新嘗試！

「果凍捲髮」造型推薦

1. 鮑伯捲短髮

短髮風尚持續盛行至2025春夏，除了簡約耐看的一刀切短髮之外，今年低層次鮑伯短髮也很推薦搭配弧度立體的果凍捲！捲度著重於頭髮中下半位置，捲度鮮明卻不過於規矩，更彰顯出髮絲的彈性度，使整體造型更加溫柔有女人味。

2. 低層次中長髮

恰好落在鎖骨上下位置的中長髮，是修飾小臉、改變髮型的入門選項。不過除了多數人熟悉的C字捲、髮尾捲之外，今年將中長髮搭配果凍捲更能激發出好似鄉村女孩般的清純氣息！低層次加強了捲度的分量感，切齊眉毛長度的輕薄齊瀏海則讓視覺年紀減輕了至少五歲。

3. 空氣感中分長髮

長髮向來是捲髮的完美搭檔，而今年長捲髮的呈現上也特別強調：捲度立體、不規則！低層次長髮搭配中分長瀏海，果凍捲度自眉眼間散開，修飾了臉型的稜角，更讓髮量更蓬鬆、勻稱，日常在透過手撥技巧抓鬆捲度，還能創造美式復古風尚。

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4. 長捲髮×卡其紅棕

果凍捲度最大的特點便是能襯托髮質的光澤、彈性度！造型變化上今年也很推薦可以將長捲髮與卡其紅棕髮色相互搭配。紅色調髮色不僅顯白，且在陽光下還能綻放細致光暈，與擁有高強度彈性的果凍捲相襯，更有助於提升氣質。

5. 個性高層次捲瀏海

喜歡個性髮型的女性，層次剪是今年不可缺席的髮型選項。高層次剪裁讓髮型更輕盈、有變化性，搭配上果凍捲的大弧度與彈性度，更提升整體髮型的俏皮感。其中更別忘了將瀏海也燙尚捲度與後方頭髮作銜接，便可創造隨興且自然的睡不醒捲度。

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