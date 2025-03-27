甚麼是可麗露風？跟著Minnie、Sana這樣穿：示範4大春夏配搭公式

可麗露風Lulicore｜提到棕色系，都會想到冬季的暖色系穿搭，但近期日韓都掀起了一陣可麗露穿搭（Lulicore）﹐成為2025春夏穿搭趨勢！其實這新趨勢與年初公布的2025年Pantone顏色—摩卡慕斯棕息息相關，由日常小物、妝容發展至穿搭，讓人發現可麗露風的無限可能。但甚麼是可麗露風穿搭？又怎樣搭出春夏季的可麗露風穿搭？一起來看看可麗露風穿搭公式！



甚麼是可麗露風穿搭？

可麗露風（Lulicore）穿搭，如其名是由法式糕點Canelé（可露麗）延伸。這款有著堅硬脆身的棕色焦糖外表，內裡卻是清香朗姆酒的軟身蛋糕，是讓人難以抗拒的美味。而穿搭也是如此，造型主要是以棕色系為主，內裡則會搭上淺色系單品，像是奶油白、粉紅色、粉藍色、淺黃色等等，營造出層次感穿搭，很適合一年四季的時尚造型。

甚麼是可麗露風穿搭？（IG@miumiu）

可麗露風穿搭1. 棕色外套、淺色系連身裙

最簡單和不出錯的可麗露風穿搭，定必是以棕色外套，配上淺色系的連身短裙，營造出簡單的對比。這是會有著棕色系的沉穩，亦有淺色的亮點，會是很休閑的穿搭。韓國女團TWICE成員Sana 早前就有換上這類似的穿搭，以棕色毛衣外套配上淺藍色的連身短裙，是很甜美的穿搭。

可麗露風穿搭1. 棕色外套、淺色系連身裙（IG@m.by__sana）

可麗露風穿搭2. 棕色外套、淺色上衣、百摺裙、棕色鞋襪

韓國女團(G)I-DLE成員Minnie，近日的穿搭也適合作為參考範本。Minnie上身是淺棕色外套配灰色露腰上衣，下身則是深藍色百摺裙，再配上棕色皮鞋和淺色長筒襪，以及揹上棕色皮革背包，營造出可麗露學院風穿搭，青春洋溢！而且Minnie還搭上淺棕院格紋頭巾，很有春夏野餐或是去郊游的感覺，她的這套可麗露風穿搭很適合各位女生們「照抄」，不出錯！

可麗露風穿搭2. 棕色外套、淺色上衣、百摺裙、棕色鞋襪（IG@MINNIE）

可麗露風穿搭2. 棕色外套、淺色上衣、百摺裙、棕色鞋襪（IG@MINNIE）

可麗露風穿搭3. 棕色針織外套、粉紅色襯衫和短裙

Minnie的另一套穿搭，同樣很值得參考。她以棕色針織外套，配上粉紅色襯衫和短裙，針織外套上還有著格紋圖案，整個造型都非常甜美乖巧。此外她還配上較外套淺色一點的棕色皮革手袋，以及黑色皮革長靴，使造型添上一點點復古的感覺。

可麗露風穿搭3. 棕色針織外套、粉紅色襯衫和短裙（IG@min.nicha）

可麗露風穿搭4. 上下配搭

以上下配搭，上衣採用明亮色彩，下身則是棕色的裙，是風格更強烈的可麗露風穿搭。像是中國演員劉浩存所演繹的穿搭，是以亮粉色的皮革外套配上棕色裙，腰身更繫上金屬腰帶，充滿個性又有著反差感。

可麗露風穿搭4. 上下配搭（IG@miumiu）