大袋狂熱回歸2023秋冬　必買人氣手袋 BV/Chanel/LV/Goyard/YSL

過去幾年時尚圈被小廢包完全侵佔，今年年頭各大時裝品牌已重新引入容量大的手袋，代表大袋熱潮即將強勢回歸！時尚YouTuber Jun Jun老師早前拍片分享秋冬季5大必買大袋款式，即睇今季最新潮流趨勢！



時尚達人兼 YouTuber Jun Jun 老師平日都會在社交平台及個人影片頻道分享各大時裝品牌資訊、私人收藏及分享最近入手心頭好等。近日，她拍片開箱在日本旅行時購入的Bottega Veneta Jodie Bag，同時亦預測4款秋冬季必入手大袋款式。

Jun Jun 老師最近拍片分享新買入的Bottega Veneta Jodie Bag及預測秋冬季大熱大袋款式。(圖片來源:JUNJUN SQUARE@YouTube影片截圖)

Bottega Veneta Jodie Bag

Jun Jun 老師用上中號BV jodie bag。(圖片來源:junjunsquare@Instagram)

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擁有BV標誌性編織紋理的Jodie Bag設計靈感源自奧斯卡影后Jodie Foster，事緣她曾拿着BV編織包作為遮擋狗仔隊拍照和閃光燈的物品。當時設計師Daniel Lee靈機一觸，決定以此為設計靈感，並把這個編織手袋命名為Jodie Bag。

Jodie Bag和過往BV手袋設計不同的地方在於新增綁帶部份，感覺更加休閑隨性，簡約又時尚。除提供多色選擇之外，更設有不同尺寸，包括：Candy、Mini、Teen、Small、Medium、Maxi 。當中Mini 更細分為半月包Padded Mini 、底部呈方形的Old及弧形底部的New。中號尺寸約50cm x 54cm x 20cm，容量特大，十分適合通勤或旅遊使用。內附一個小暗格收藏細小個人物品，但如果想將物品分門別類的話，還是建議額外多加一個內袋。

Jun Jun老師表示自己早前已在Fashionphile 購入Mini Jodie Bag。而買入手袋後，平台多次向她傳送電郵表示希望她可以二次放售手袋。由此可見，這個手袋款式在二手市場依然有市有價。

Jun Jun 老師續指當時很想入手麂皮手袋，但在各大一手及二手平台都沒有麂皮Jodie Bag的足跡，幸好最後在日本以USD3,550成功入手，比美國售價USD4,660便宜了USD1,110，十分划算。

Chanel 22

Jun Jun老師表示Chanel 22是她的daily workout bag。(圖片來源:junjunsquare@Instagram)

被稱為「最貴垃圾袋」的Chanel 22，自首度登場後深受各大明星潮人、時尚博客熱烈追捧。柔軟皮革配上經典菱格紋設計，加上特大容量極為實用，成功打造簡單利落的時髦造型。

Jun Jun 老師指自己十分喜歡這個手袋的強韌耐用皮革、輕巧便攜及簡約實用。另外，亦可隨心所欲按不同心情和場合配搭服裝，十分方便。

Chanel 22 一共推出四個尺寸：Mini、Small、Medium 及Large。Jun Jun老師建議大家可按身形比例或日常使用習慣挑選合適尺寸，如160cm身高的女生較適合使用Medium尺寸的Chanel 22。

Saint Laurent Icare

Rose親身示範Saint Laurent Icare 。(圖片來源:roses_are_rosie@instagram)

早在2022年夏季推出時已吸引一眾明星如Hailey Bieber、Rosé等親身示範，更被稱為「袋王」。

Icare手袋以細緻菱格紋理配上柔軟小羊皮而成，袋中央設有巨型金色YSL Logo手袋。雖然看似簡單設計平平無奇，但其實可在袋部兩邊加上鏈扣，按需要調節手袋大小，而且內附可拆式小羊皮Pouch，同時兼顧美觀及實用需要。擁有「三合一」功能Icare，絕對可以一袋走天下。

Jun Jun 老師提醒，Icare手袋比較適合身高大約165cm的女生，更容易自帶氣場。齊集黑金、皮革等帥氣特徵的Icare手袋，特別適合型格中性打扮的女生，大膽展現率性時髦態度。喜歡Saint Laurent 大手袋的話，更可以考慮ES Giant絎縫皮革旅行袋、Jamie 鏈條手袋。

Louis Vuitton Carryall

CarryAll PM。(圖片來源:hk.louisvuitton.com)

除經典款式Neverfull、OnTheGo外，Carryall亦是今年熱賣款之一。Carryall擁有特大容量、單肩揹法、永不退流行的老花圖案，百搭又實用，正如袋名一樣能夠完美「Carry」你的所有隨身物品。

Carryall設有2個尺寸，上班一族可揀選能裝下電腦、文件的MM中號；PM尺寸則可方便日常出街、旅行使用，放下手機、銀包、補妝用品等，依然綽綽有餘。Jun Jun老師表示最欣賞它的肩帶可拆又可調，滿足不同揹法需要，比Neverfull還要方便。

Goyard Hobo

Goyard Hobo有多色可選。(圖片來源:JUNJUN SQUARE@YouTube影片截圖)

在不少女生眼中，印有標誌性Y字圖案的Goyard Hobo 是Chanel 22的平替款。容量驚人，物料防水防腐且輕巧柔軟，設有多色選擇，設計精緻，更內附Pouch，加上價錢大約是Chanel 22的四分一，深受小資女們愛戴。

Jun Jun 老師建議，如果還未Saint Louis Tote的話，Hobo會是個好選擇，有拉鍊封口之餘，單肩帶設計能增加整體造型俐落感，長青百搭，所有女生必備。

(影片獲JUNJUN SQUARE授權。)