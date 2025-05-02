CHANEL早春度假系列5重點手袋：粉紅士多啤梨雪糕、閃耀反光燈球

CHANEL 2025/26早春度假系列於香港時間30日晚舉行，選址意大利科莫湖的埃斯特別墅（Villa d’Este），是影星和名人常去的悠閒勝地。整個系列充斥舞會般的愉悅氛圍，強調直筒褲和彩色間紋，亦展示士多啤梨雪糕色調，為炎熱的夏天帶來甜美的涼意。當中不少得可愛的雪糕外形手袋，還有不同的重點款式，以下整理當中5個。



CHANEL 2025/26早春度假系列選址意大利科莫湖的埃斯特別墅（Villa d’Este）舉行。(品牌提供)

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋1. 士多啤梨雪糕消暑

帶香甜微酸口感的士多啤梨雪糕，相信很多女生都愛吃。CHANEL亦將手袋製成可愛的雪糕杯造型，並在粉紅色雪糕表面「灑」上亮麗的裝飾，前方更有著雙C標誌點綴，加上白色皮革鏈帶，糅合出可愛和優雅的魅力。

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋1. 士多啤梨雪糕手袋 (品牌提供)

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋2. 熱鬧的disco ball

整個系列特別打造出柔和的的士高氛圍，而這款手袋便是主角之一。收集多種柔和色調的閃石、珍珠和雙C標誌，再組合成球形，猶如舞會中的disco ball，隨著轉動照射出不同光芒，看來充滿熱鬧和愉快的活力。

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋2. disco ball手袋 (品牌提供)

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋3. 清新的小花圖案

迎接春夏怎少得盛開的小花？CHANEL在經典的class flap手袋上，以閃石拼貼成花形圖案，不僅締造出清新魅力，而且帶出巴洛克風格的古典和優雅氣息。

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋3. 小花圖案classic flap手袋 (品牌提供)

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋4. 永不缺席的籐編款

提到夏天的話，都會想到籐編和野餐，予人滿滿的田園氣息。CHANEL亦有將籐編元素加到手袋中，如這款盒形手袋，運用圓角的剪裁設計，締造柔和及可愛感覺，配搭大地色調的咖啡色，與金屬配件形成和諧的魅力。

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋4. 籐編盒形手袋 (品牌提供)

CHANEL 2025/26早春度假系列重點手袋5. 大容量帆船袋

從預告片中已展現出度假氛圍，當中掛在椅背的托特袋更是引人注目。隨著大容量手袋的趨勢，CHANEL將經典托特袋的帆船輪廓重新演繹，開口以波浪紋剪裁設計，配搭幼身皮革鏈帶，展現出精緻和悠閒的度假氛圍。