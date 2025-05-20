CHANEL 2025COCOBEACH系列登場！顏色、材質，配件盡顯夏日渡假感

來到炎炎夏日，少不免就是與陽光玩遊戲！想打造活力四射的夏日造型，不妨入手一些當季、清涼的服飾。近日CHANEL 就推出2025 COCO BEACH系列，全系列共33套造型，由夏日必備的泳衣、時尚配件、禮服到日常造型都有，輕鬆打造優雅的渡假感覺。以下就為你解構整個系列的巧思重點！



CHANEL 2025 COCO BEACH系列登場！（CHANEL 官網）

CHANEL 2025COCOBEACH系列｜重點1. 柔美配色

柔美配色與經典的黑白配色貫穿整個系列，由少女感的淡粉色、淡橘色，到充滿夏日氣息的灰白色、天藍色，再到不敗的黑色都有，多樣化的顏色選擇並不破壞整體和諧與優雅感。

CHANEL 2025COCOBEACH系列｜重點2. 花卉印花

花卉元素可以說是春夏的必備座上客，從印花手巾延伸出來的花卉，從上衣、下裝、裙裝到手袋上亦出現，點綴了整個系列，充分展現出夏日氣息。

CHANEL 2025COCOBEACH系列｜重點3. 特殊剪裁

系列最特別之處，CHANEL風格與運動裝剪裁完美融合，乍看之下或者未能發現到。例如背心馬甲、飛行外套等硬朗元素配上蝴蝶結以及柔美配色、寬鬆設計板型配上立體菱格紋理，以及多口袋設計元素等，打造出柔美而實用的運動服飾廓型。

CHANEL 2025COCOBEACH系列｜重點4. 功能性布料

提到夏天，透氣舒膚的材料可以說是大行其道，服飾配件亦換上棉質、牛仔布、薄紗等材質。經典的特大號垂蓋手袋、大號HOBO手袋以及沙灘手袋等注入新材質後，有如雲朵般柔軟，充滿活力而不失休閒感，十分適合年輕女生入手。