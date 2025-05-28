Dior 2026早春系列時裝秀3大重點！韓韶禧優雅現身揭示羅曼蒂克風

2026早春系列時裝秀近日相繼展開，Dior亦選址意大利羅馬舉行，於當地時間27日晚上9時15分（香港時間28日凌晨3時15分）順利完成。今個系列同樣充滿羅曼蒂克和典雅的氣質，以時空交錯的故事作始，透過3個重點元素，開展新的浪漫服飾篇章，並在各位品牌大使及摯友的參與下，共同慶祝這獨特的藝術氛圍。



Dior 2026早春系列時裝秀造型1. 韓韶禧

作為Dior的品牌大使，韓韶禧亦有出席這場盛宴，其古典美貌與輕透服飾，締造出女神般的氣質。她穿上米色輕紗長裙，配搭公主頭髮型，以及手上的Lady D-Joy手袋，散發知性優雅的魅力。

Dior 2026早春系列時裝秀造型1. 韓韶禧 (品牌提供)

Dior 2026早春系列時裝秀造型2. Ashley Park

於劇集《Emily in Paris》中飾演主角好友的Ashley Park，打扮則較成熟性感，以微透的修身長裙，覆蓋tube top和短褲，營造出若隱若現的視覺效果，展現出誘人的魅力。

Dior 2026早春系列時裝秀造型2. Ashley Park (品牌提供)

Dior 2026早春系列時裝秀造型3. Natalie Portman

品牌大使兼影星Natalie Portman則帶來中性的層次混搭。她以層次紗裙襯搭線條俐落的西裝外套，加上不同物料設計，顯現出個性魅力。

Dior 2026早春系列時裝秀造型3. Natalie Portman (品牌提供)

Dior 2026早春系列時裝秀重點1. 波希米亞風

整個早春系列探討古代和現實的交錯融合，締造出夢幻迷人的氛圍。要打造隨性和典雅的魅力，波希米亞風格因此回歸，透過米色、民族編織和花邊等元素，展現出甜美和堅強的一面。

Dior 2026早春系列時裝秀重點｜波希米亞風 (YouTube@Christian Dior)

Dior 2026早春系列時裝秀重點2. 垂墜層次感

近年很多時尚焦點都會落在下方位置，設計也加入垂墜感覺，特別是長帶，可以營造慵懶感覺。而透紗長裙亦可減少累贅，或者紗裙都能提升層次感，締造多種時尚玩味。

Dior 2026早春系列時裝秀重點｜垂墜層次感 (YouTube@Christian Dior)

Dior 2026早春系列時裝秀重點3. 輕紗皺褶

透過大量輕紗締造多層皺褶，展現出浪漫迷人的氛圍。整個系列的重點，都離不開輕紗的設計，可見創意總監Maria Grazia Chiuri對夢幻設計的追求，透過這元素引領大家進入她所想象的時尚世界。