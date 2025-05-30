Dior可愛小狗手袋竟來自男裝？以創辦人愛犬塑型？打造趣味時尚

隨著手袋吊飾盛行，愈多人都會在身上掛上可愛公仔，以表達自己的個性和興趣。Dior近日推出一款小狗造型袋飾，可愛程度備受矚目，而且竟是來自Kim Jones設計的男裝早秋系列！



對於Kim Jones的印象，設計都是剪裁簡約俐落、圖案條理有序，顯見出輪廓和層次，亦與街頭品牌合作，將時尚融入生活。因此，當得悉可愛的小狗手袋出自男裝時，便感到非常新奇，而且男女都合用，相信將會成為熱門單品之一。

Dior近日推出一款小狗造型袋飾，竟是來自男裝系列！(品牌官網)

手袋、拉鏈袋及耳機殼以多層小牛皮革製作出生動立體的圖案，雙眼中央壓有CD標誌，看來充滿活潑氛圍，可掛於手袋或褲頭。

手袋的雙眼中央壓有CD標誌。(品牌官網)

手袋以Dior愛犬Bobby塑型？

袋款名為「Bobby」，令人聯想到取自Dior先生愛犬的女裝Bobby手袋！當年Dior先生常將愛犬加入設計中，曾在回憶錄提到，每季的預期成功的一套高訂套裝，都會命名為「Bobby」。他亦會將愛犬當成模特，故在不少形象照中，都能看到Bobby的身影，而在1952年，品牌更為Bobby推出Miss Dior香水的限定版，以其形象為瓶身，足見Dior先生對其寵愛。

當年Dior先生常將愛犬加入設計中。(Getty Images)

1952年，品牌更為Bobby推出Miss Dior香水的限定版。(品牌官網)

同樣熱愛小動物的Kim Jones，沿用Bobby香水瓶的塑型，在擔任Dior男裝創意總監的首個時裝秀上，將雕塑置於舞台中央的KAWS BFF公仔手上。而在今個早秋系列，他亦打造出Bobby手袋和袋飾，在承繼Dior的基因的同時，流露童趣的一面。