LOEWE Puzzle手袋十周年！重塑經典打造20款Puzzle 10 限量系列

今年是LOEWE 經典手袋LOEWE Puzzle面世的第十個年頭，Puzzle手袋的設計靈感來自折紙工藝，以仿如拼圖的立體結構營造幾何感覺，自2015年時裝季中亮相後，深受大家歡迎，逐漸成為熱門手袋款式之一。今次Puzzle 10 限量系列 ，一共推出20款造型，19款復刻版帶大家重溫這十年間問世的設計，同時呈現一款嶄新設計，展現出完美藝術氣息。



Puzzle 10 系列已在門市發售！Puzzle 10 復刻手袋不單象徵著年代替更，當中更有專屬金屬限量牌，以及配有兩個 LOEWE 標誌性的氣球掛飾，更內含一組特別設計的拼圖遊戲，增添玩味與紀念價值。如果未知應該入手那一款的話，官網上更有獨特的數位體驗可供探索，可愛的Puzz正靜待大家探索。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜小牛皮麂皮 Puzzle 10 FW15 Runway 復刻版包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜小牛皮麂皮 Puzzle 10 FW15 Runway 復刻版包款 HK$39,800 （IG＠loewe）

這款小巧形態後的Puzzle，重塑了當年首度於LOEWE 2015年時裝秀中亮相的手袋，當中用上多款淡雅粉調小牛皮皮革，配以麂皮內裡，個人化肩帶上飾有金配玫瑰粉色LOEWE 鐫刻陽極氧化氣球骰子，拼湊極富女性魅力的立體外形。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜Puzzle 10 Anime 經典小牛皮與織品復刻版包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜Puzzle 10 Anime 經典小牛皮與織品復刻版包款 HK$39,800（IG＠loewe）

這款復刻Puzzle 重現了LOEWE 2016 春夏男裝系列，為重塑當年的漫畫風格主題，手袋用上具視覺衝擊的紅、白、啡黃與黑配色，更印有手繪火箭、機械人、宇宙飛船等圖案，加上銀色的Anagram 壓花細節，展現出獨樹一格的未來感。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜經典小牛皮 Puzzle 10 Multicolour 復刻版包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜經典小牛皮 Puzzle 10 Multicolour 復刻版包款 HK$39,800（IG＠loewe）

這款展現濃厚普普藝術（Pop Art）的Puzzle，其實來自LOEWE 2017年的早春女裝系列，以高飽和的對比色彩加上多色嵌條，打造出活力感十足的外型。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜納帕小牛皮 Puzzle 10 Cloud 復刻版包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜納帕小牛皮 Puzzle 10 Cloud 復刻版包款 HK$39,800 （IG＠loewe）

這款滿載雲朵的Puzzle ，完美勾起大家對於2017年的LOEWE的印象。先是在春夏女裝系列，以渡假屋作為秀場藝術空間的靈感，與攝影師Steven Meisel 特別合作的秋冬系列等破革性嘗試。手袋重現以藍天白雲打造超現實的“Compositions” 的靜物藝術廣告，為大家帶來「天上的手袋」。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜Puzzle 10 Paula's Ibiza Parrot 復刻版小牛皮和織物包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜Puzzle 10 Paula's Ibiza Parrot 復刻版小牛皮和織物包款 HK$39,800（IG＠loewe）

喜愛自然元素的話，千萬不要錯過這款融合小牛皮和牛仔布的Puzzle！為了重現首度於2017年登場的LOEWE Paula's Ibiza 系列，系列充滿嬉皮的島嶼藝術風格，手袋拼布上亦源用鸚鵡、嵌花和舞蹈等印花圖案，將整個歡騰的派對感重現。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜亮面小牛皮 Puzzle 10 William Morris 復刻版包款 HK$39,800

LOEWE前創意總監Jonathan Anderson 一向熱愛藝術，一直積極將品牌與文化產業聯繫，Jonathan Anderson曾在2018早春系列中，將19世紀著名英國設計師William Morris的印花圖騰重現於服飾、手袋之中。今次為致敬William Morris，將型格的騎士風格與自然花卉元素注入黑色手袋當中，打造出獨特的復刻手袋。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜經典小牛皮 Puzzle 10 Plumeria 復刻版包款 HK$39,800

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜經典小牛皮 Puzzle 10 Plumeria 復刻版包款 HK$39,800（IG＠loewe）

這款外形充滿少女感的Puzzle 10，靈感來自於2019年LOEWE所選用的緬梔花（Plumeria），該花不單出現在當年米蘭家具展，亦出現在2019年秋冬Salone系列當中。雙面雕成的緬梔花，中間飾以品牌的皮繩結，象徵了品牌的文化精神與絎縫工藝。

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜ 經典小牛皮 Puzzle 10 Confetti 包款 HK$49,750

LOEWE Puzzle 10 限量系列｜ 經典小牛皮 Puzzle 10 Confetti 包款 HK$49,750（IG＠loewe）

作為系列中唯一的全新設計，靈感來自2023年的秋冬時裝展，義大利藝術家 Lara Favaretto所打造的《Midsommar》裝置。手袋源用其彩紙概念，夜藍色手袋襯底，正面與側面滿佈手工刺繡，打造出正如名字般繽紛的五彩皮革設計，為整個系列劃上完美句號。

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