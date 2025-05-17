動畫藝術背後的童趣魅力？Hermès、LOEWE都與這位Annie Choi合作

時尚解碼｜近年奢侈品牌主攻年輕市場，除了粉嫩配色、重塑形態或推出藝術聯乘，品牌們亦各出奇招，在宣傳上用盡心思，最近Hermès、LOEWE、DIOR等都接連地與這位動畫師Annie Choi(Ancho) 合作，到底她是何方神聖呢？



Annie Choi (Ancho）是誰？

來自美國紐約的Annie Choi (Ancho），以日式超現實動畫風格著名，動畫中更會配上治癒的低傳真音樂（ Lo-fi music），令人不禁沉醉其中。

奢侈品牌都搶著與她合作？ （IG＠anchoponcho）

雖然Annie 的社交平台上並沒有太多個人痕跡，大概是希望大家將重點放於她的作品之上。不過從普拉特藝術學院 （Pratt Institute） 所釋出的一段自我介紹中得知，Annie 的設計經驗相當豐富。自設計畢業後，一直致力於平面設計、藝術指導和插畫。

現在看似收穫64萬粉絲的她，一切都是一步一腳印。先是為Tommy Hilfiger擔任動畫設計師及指導策略行銷的職位。 其後，她為美國小眾品牌Tae Park製作動畫，亦因而獲得賞識，為日後與吉卜力工作室（Studio Ghibli）合作落下契機。

這些品牌都搶著與她合作？

前年她為LOEWE與吉卜力工作室（Studio Ghibli）的聯乘，創作了一系列日常而充滿心思的動畫，之後更促成了隨後與各大品牌，如Burberry、Helmut Lang、Dior Beauty等合作，從中展現出極富想像的創造力，就讓我們一同欣賞Annie Choi 的最新作品！

LOEWE 日本限定小皮件系列

為了展示這個限定系列，Annie 巧妙地將單品融入場景內，以皮夾作為穿梭奇幻空間的魔法，人群忽然變身成青蛙，讓整個風格可愛而不失趣味，整個系列以青蛙與玩味貫穿，傳遞充滿春日氣息的感覺。

Hermès 「不要少看它」

自Hermès 宣佈今年的年度主題為「藝術」後，可見品牌不時邀請不同界別的藝術家合作。今次Annie 打造了一系列將馬術元素融入日常場景的動畫：馬術頭盔上的蘋果透過一雙巧手變成手袋 、書中藏有的不只是「黃金屋」，更是經典的Hermès 袋款、Hermès 巴黎總店暗藏巧思，能夠讓黑夜變成白天，讓品牌元素輕鬆變成讓人難忘的場景。