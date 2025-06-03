Lady Gaga演《星期三》第2季！盤點詭魅型格造型｜星級穿搭研究所

【Lady Gaga｜穿搭研究所】美國樂壇天后Lady Gaga確定參與Netflix劇集《Wednesday》第二季。今年在歌影視三方大放異彩的她，將在劇集中以新主演角色登場，日前已飛往歐洲拍攝。Lady Gaga形象一向百變，較以往的破格造型，近年傾向型格優雅，以下盤點過去的穿搭，大家不妨從中偷師。



韓國和歐美時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

國樂壇天后Lady Gaga確定參與Netflix劇集《Wednesday》第二季。(IG@ladygaga)

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星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：古典型格

在頒獎禮iHeartRadio Music Awards中，Lady Gaga穿上Stella McCartney的黑色禮裙出席，透過鏤空和皺褶的點綴，展現出好看的倒三角身材輪廊，配搭髮型和帽子，締造魅惑的黑色優雅，散發mob wife的氣場。

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿上Stella McCartney的黑色禮裙出席iHeartRadio Music Awards。 (Getty Images)

她在獲獎時則換上Alexander McQueen 2025秋季系列的紅色維多利亞風格長裙，以具層次的的蕾絲衣領為重點，加上束袖的設計，配搭De Beers耳環，展現優雅的氛圍，而眉上瀏海和bob短髮則能締造個性。

星級穿搭研究所｜Lady Gaga在獲獎時則換上Alexander McQueen 2025秋季系列的紅色維多利亞風格長裙。 (Getty Images)

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：叛逆典雅

Lady Gala在今年初發表新歌〈Abracadabra〉，MV中展示3款不同感覺的服飾，其中一套為純白色造型，由Ilona、Galedi以及澳洲台裔設計師Samuel Lewis共同設計，以華麗設計的斗蓬，以及以辮子束成頭冠造型，展現出瑰麗優雅的一面。她身上則穿上Olivier Theyskens緊身衣，透過透膚設計及鉤扣組成的十字架形狀，感覺純潔同時帶有叛逆的味道。

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：叛逆典雅 (IG@sarahtannomakeup)

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：暗黑強勢

在《第67屆格林美頒獎禮》的紅地氈上，Lady Gaga選擇公主切髮型，卻不順著走甜美穿搭，叛逆地穿上黑色高領禮裙，以型格的皮革及尖型墊肩，襯搭細緻的綁帶和層次抽皺，散發出暗黑但優雅的魅力，整體感覺意外地合襯。這條禮裙同樣來自Samuel Lewis，兩人近年多次合作。

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：暗黑強勢 (Getty Images)

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：鄉村古典

除了紅地氈上的造型，Lady Gaga在《第67屆格林美頒獎禮》的舞台表演中，則換上Valentino 2025春夏系列造型，與Bruno Mars演唱合唱歌。這身古典優美的禮裙，由Valentino創意總監Michele Alessandro操刀，以其經典的極繁和復古設計，打造出充滿懷舊和典雅的舞台。

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：鄉村古典 (Getty Images)

星級穿搭研究所｜Lady Gaga穿搭：黑色貴婦

Lady Gaga繼續暗黑時尚，在《Saturday Night Live》（SNL）的50周年生日派對中，選擇一件黑色禮裙，配襯黑直髮及眉上瀏海，再將眉毛遮蓋，締造出詭異神秘的感覺。禮裙的闊袖及皺褶設計，強調出身形線條，展現出高雅女性的氛圍。