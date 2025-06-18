玫瑰粉紅色珠寶推薦｜LV、Cartier入門時尚款！展現女生知性魅力

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜優美柔和的玫瑰粉紅色，是大多少女傾慕的色調，點綴身上更展現出知性和浪漫的氣質。以下整理各款夢幻的玫瑰粉紅色珠寶推薦，價錢均在入門級別，不知大家喜歡哪一款呢？



玫瑰粉紅色珠寶推薦1. Dior Rose des Vents Bracelet HK$20,900

充滿科幻迷人的設計，重新演繹Dior先生的幸運星設計，創作出八芒星羅盤玫瑰造型，並以粉紅色蛋白石為主要寶石，散發自然瑰麗的光芒。八芒星羅盤可以隨意翻轉，以締造不同的襯搭。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜Dior Rose des Vents Bracelet (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦2. Louis Vuitton Color Blossom BB Star吊墜 - 配玫瑰K金、粉紅色珍珠貝母及鑽石 HK$23,500

將於1896年創作、標誌性的Monogram花卉圖案，注入迷人的玫瑰粉紅色，加上膨脹效果，締造甜美活力。採用珍珠貝母雕琢成精緻的花朵，旁邊連接一顆鑽石襯托，展現出優雅的光芒。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜Louis Vuitton Color Blossom BB Star吊墜 - 配玫瑰K金、粉紅色珍珠貝母及鑽石 (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦3. Chaumet Jeux de Liens頸鏈 HK$57,300

靈感源自「無限」符號，以方形切割的粉紅剛玉，鑲嵌在玫瑰金環上，配搭白色鑽石環，形成立體的交叉吊墜，締造出明亮和優雅的感覺。頸鏈以玫瑰金製作，長度落在鎖骨位置左右，容易襯搭。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜Chaumet Jeux de Liens頸鏈 (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦4. Cartier Bracelet, Classic Model, One Screw Closure HK$58,000

經典熱門的設計，在1969年面世，以stark screws圖案為主要設計，而且戴上和脫下時，都需靠特別的螺絲批，盡顯珍貴的感覺。手鐲以玫瑰金製作，款式簡約瑰麗，可以襯搭其他珠寶，營造個人風格。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜Cartier Bracelet, Classic Model, One Screw Closure (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦5. PIAGET Sunlight耳環 HK$59,000

採用幾何三角組成半月形圖案，綴以18顆明亮切割圓形美鑽及36顆粉紅色藍寶石，締造閃爍和華麗的隆重感覺。耳環以玫瑰金製作，更顯出粉紅色的柔和優雅魅力。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜PIAGET Sunlight耳環 (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦6. Bvlgari Divas’ Dream Necklace HK$43,200

以玫瑰金製成的「女神」系列，運用標誌性和精巧的扇形設計，加上白色珍珠貝母，展現出女性的優雅魅力。配搭粉紅色寶石，看來猶如裙子般瑰麗，加上鑽石點綴，讓整體更為生息。

玫瑰粉紅色珠寶推薦｜Bvlgari Divas’ Dream Necklace (官網)

玫瑰粉紅色珠寶推薦7. FRED Force 10 Duo Ring 2,870歐元（約25,928港元）

以少女的玫瑰粉紅色設計，糅合經典的編織繩圖案設計，展現出層次活力，同時隨光線反射，締造出魅力的tone on tone感覺。戒指亦鑲嵌多圓圓形鑽石，讓整體展現出不同的風格。