珠寶知識｜18K金點解最熱賣？24K、14K對比介紹　K金差異一篇了解

在珠寶市場中，18K金飾品憑藉其色澤、耐用度與時尚感，成為消費者的熱門選擇。



然而，當我們在挑選金飾時，經常會看到24K、18K、14K等不同標示，這些數字究竟代表甚麼？不同K金之間又有何差異？購買前若不了解K金的基礎知識，可能會影響選擇的適用性與價值性。本文將為你解答K金的概念與差異，一起搞懂這些神秘的「黃金密碼」。

5點了解不同K金的秘密，24K、18K、14K選購指南，主要差異一篇看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

24K、18K、14K金概念與差異（pexels@Adrienne Andersen；01製圖）

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甚麼是K金？

K金中的「K」代表 Karat（克拉），是專門用以衡量黃金純度的單位。黃金純度分為24等份，因此24K金即為純金，其含金量高達99.9%，亦即俗稱的999純金。然而，隨著K值的數字降低，意謂著金的純度也跟著下降。因此，14K金（含金量58.5%）、18K金（含金量75%）都屬於「合金」，透過與銅、銀、鈀等不同金屬熔鑄混合，呈現出不同的硬度、色澤與可塑性。

常見K金數字解密

24K金：純金價值高，但較柔軟

24K金以極高的純度聞名，呈現濃郁的金黃色，亦是許多傳統黃金飾品與投資金條的主要選擇。然而，由於純金的延展性極高，容易變形與刮傷，因此較少被運用在精緻的珠寶設計中，在日常佩戴中也可能不夠耐用。

18K金：兼具純度與耐用性的完美平衡

18K金的含金量為75%，其餘25%則為銀、銅或鈀等其他金屬，這樣的合金比例使其兼具純金的高貴質感與較強的硬度。不僅如此，18K金還能透過不同合金的配比，展現多樣色澤，如經典黃K金、優雅玫瑰金、時尚白K金等，滿足不同消費者的風格需求。

14K金：價格親民，耐用性高

14K金的含金量約為58.5%，其餘為其他金屬。由於合金比例較高，其硬度更勝18K金，耐刮耐磨，適合日常配戴。此外，14K金的價格比18K金更為親民，因此成為許多入門級珠寶的熱門選擇。然而，由於含金量較低，14K金的金色澤相對淡雅，與18K或24K金相比，貴氣感略遜一籌。

為何18K金飾品更受歡迎？

綜觀而言，18K金在純度、耐用性和設計多樣性之間取得了良好的平衡。其較高的含金量保證了珠寶的質感和價值，同時合金的特性使其更適合日常佩戴，不易變形或損壞。此外，18K金可根據不同的合金比例呈現多種色澤，使其在設計靈活度上遠勝於24K金與14K金，為設計師提供了更大的創作空間，因此成為許多精品珠寶的主要選材。

購買金飾前的3大注意事項

1. 確認金的純度

購買時，應留意飾品上的標記，例如：18K或750（皆代表75%含金量）等，以確保符合期望。

2. 考慮自身需求

若追求純金價值，欲作為收藏或投資，可選擇24K金；若希望兼具美觀與耐用性，18K金是最佳選擇；若想要經濟實惠且適合日常佩戴，14K金則是不錯的選擇。

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3. 了解品牌信譽

購買前建議選擇信譽良好的珠寶品牌，以確保金質品質與售後服務，避免買到劣質或不透明的金飾產品。

沒有好壞！適合自己的K金最重要

K金的選擇不僅關乎價格，更影響到飾品的耐用性與美學表現。不同K金適用於不同需求，購買前了解其特性，才能挑選出最符合自身風格與需求的珠寶單品，真正展現個人品味與價值。

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