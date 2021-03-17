又到春夏季節，是時候摒棄沉悶的黑髮，跟隨最新的染髮潮流趨勢，嘗試選擇不同的染髮方法。今年流行明亮又大膽的顏色，而且頭髮挑染方法各式各樣、變化無窮，新潮髮色不但讓人「改頭換面」有個新形象，還能修飾臉型，讓人看上去更年輕且富有朝氣！