2021髮型｜日韓爆紅5大染髮潮流　「雙層染髮」成最新瘦面秘技

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又到春夏季節，是時候摒棄沉悶的黑髮，跟隨最新的染髮潮流趨勢，嘗試選擇不同的染髮方法。今年流行明亮又大膽的顏色，而且頭髮挑染方法各式各樣、變化無窮，新潮髮色不但讓人「改頭換面」有個新形象，還能修飾臉型，讓人看上去更年輕且富有朝氣！

韓國人氣女團Blackpink成員Lisa帶起「雙層染」的染髮熱潮，許多女生都紛紛效仿挑戰個性髮型！（lalalalisa_m@IG）

2021年最新5大染髮潮流

近期日本、韓國掀起一股挑染熱潮，染髮不再局限於全部頭髮，如今只需分層染上不同髮色，反差色彩碰撞出不同火花，低調中帶有出其不意的驚喜，打造個性又富有特色的髮型，甚至起瘦面效果，讓不少女生都躍躍欲試想要嘗試新染髮髮型！

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