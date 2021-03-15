撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-15 21:00

UNIQLO人氣單品｜設計簡約、價格實惠的人氣品牌UNIQLO一直是香港女生追捧的時尚品牌，不少寬鬆設計既百搭又不挑身材，無論是纖瘦嬌小、梨形身材，還是肉感身材的女生都適合，打造日系簡約風格之餘，又能遮擋身材缺陷十分「顯瘦」！

Uniqlo襯衫向來是品牌的信心保證，質料好之餘，也是平領百搭又易襯。(Uniqlo)

Uniqlo襯衫成為「顯瘦恩物」？ 4大穿搭技巧示範

襯衫一直是女生必備的時尚單品之一，率性又休閒的設計能變換出不同風格，而UNIQLO的襯衫設計秉承日系一貫寬鬆舒適的特色，簡約設計打造極簡俐落⾵，穿搭時有極大發揮性。只要掌握好打造顯瘦身材比例４招，就能將UNIQLO襯衫輕鬆穿出個人特色，還能遮擋身體肥胖部位，視覺瘦身3公斤！

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