名牌棒球帽推薦｜防曬顯小臉單品！$1600起MM6、CELINE等時尚款

名牌棒球帽推薦2026｜陽光普照，當然要做足夠防曬，棒球帽便是個最佳的物理防曬，而且不需太多打扮，便能塑造時尚氛圍。不少明星也會以棒球帽，來完整他們的造型襯搭，以下盤點熱門的名牌棒球帽款式，不知大家喜歡哪一款呢？



名牌棒球帽推薦2026｜款式1. Hermès Davis Yacht Cap #Sable HK$3,900

以帶有毛巾質感的布料製作，展現出舒適療癒的魅力，加上和暖自然的啡色調，以及充滿活力的船錨和泳圈圖案。棒球帽舌偏大，可以修飾面形，而且後面設有橡筋帶，可以固定帽子位置。

名牌棒球帽推薦2026｜Hermès Davis Yacht Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式2. Louis Vuitton LV LEAGUE Cap HK$3,500

展現出藍白間紋的海洋色彩，並透過剪裁將線條交接，締造出整齊但不同的活力感，正中間更縫有經典標誌，展現出優雅閒適的感覺。棒球球版型偏大，後面設有金屬扣調較長度，非常方便。

名牌棒球帽推薦2026｜Louis Vuitton LV LEAGUE Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式3. Dior D-Player鴨舌帽 #米色 HK$5,700

簡潔而富厚實質感的設計，採用米色棉製成，旁邊飾有亮麗的金屬幸運星和CD標誌，而在帽舌的邊沿位置，縫有一條駝色羊皮帶，看來充滿細緻感覺。棒球帽背面配有同色可調較搭帶，以提升一致和諧的魅力。

名牌棒球帽推薦2026｜Dior D-Player鴨舌帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式4. Balenciaga Cap in Black/White HK$3,500

超級經典熱門的款式，不少明星都曾佩戴，以黑色牛仔綿布製作，中間繡有品牌的標誌，而背面則以魔術貼調較寬度。棒球帽質感較為柔軟，同時保留廓形，加上帽舌較寬，有效顯出小瞼效果。

名牌棒球帽推薦2026｜Balenciaga Cap in Black/White (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式5. Miu Miu 牛仔棒球帽 HK$5,750

帶有街頭和運動風格的設計，運用深啡色締造舒適自然感覺，加上品牌標誌，展現出年輕活力。帽子後方則採用藍紫色束帶設計，感覺更具街頭玩味，盡顯個性品味。

名牌棒球帽推薦2026｜Miu Miu 牛仔棒球帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式6. CELINE Vivienne帽 HK$4,950

深受不少女生喜歡的CELINE，棒球帽型也相當受歡迎，有顯小臉的效果。這款採用純棉製作，搭以迷你Triomphe刺繡，背後亦有CELINE標誌，締造靜奢的魅力。

名牌棒球帽推薦2026｜CELINE Vivienne帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式7. JACQUEMUS The Artichaut Cap HK$1,600

帶有夏日度假風情的款式，帽形較寬適合圓臉女生，以助修飾面形。同時採用舒適自然的米色調，並在帽簷邊緣，加入隨性的流蘇設計，展現出優雅閒適的氛圍。帽子中間設有品牌銀色金屬標誌，更顯quiet luxury的魅力。

名牌棒球帽推薦2026｜JACQUEMUS The Artichaut Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式8. Ami Paris Red And White Bicolor Cotton Ami Paris Cap HK$1,800

近年深受年輕人歡迎的Ami Paris，帽簷設計稍為向內收窄，讓面部輪廓較顯V字臉。棒球帽上繡有品牌的潦草標誌，並以酒紅和白色互相配搭，打造女生的隨性運動風格。

名牌棒球帽推薦2026｜Ami Paris Red And White Bicolor Cotton Ami Paris Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式9. Loro Piana Baseball Cap HK$5,700

採用柔軟舒適的羊絨製作，配搭挺身的帽形設計，不僅能夠保暖，而且也能提升頭部輪廓的立體感。帽底縫有品牌標誌布料，側面亦有個刻有品牌名的銀色配件，締造出輕奢的感覺。而帽後的橡筋設計，亦有助穿戴，非常方便。

名牌棒球帽推薦2026｜Loro Piana Baseball Cap (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式10. LOEWE 帆布鴨舌帽 HK$4,950

帶有學院風的氛圍，以深藍色帆布為基本，配搭啡色縫紉立體標誌，展現出復古的味道，而且帽帶可以調節，加上Anagram金屬扣，締造出悠閒和活力感覺。

名牌棒球帽推薦2026｜LOEWE 帆布鴨舌帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式11. PRADA Re-Nylon棒球帽 HK$5,300

透過升級再造的海洋塑膠製作，以順滑光澤點綴森林綠色魅力，配搭經典三角標誌，締造靜奢魅力。帽帶以魔術貼的設計，方便自行調較大小。

名牌棒球帽推薦2026｜PRADA Re-Nylon棒球帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式12. CHANEL 2026春夏系列鴨嘴帽 HK$8,200

充滿簡約和鮮明的款式，以品牌經典的雙C標誌，設在側面位置，並透過黑白的純正對比色調，締造細緻和知性的感覺。

名牌棒球帽推薦2026｜CHANEL 2026春夏系列鴨嘴帽 (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式13. Givenchy Embroidered cap in denim HK$4,500

透過淺色牛仔布及鮮明色調的縫線，締造矚目的對比感覺，加上中間的品牌標誌刺繡，散發舒適優雅的魅力。帽子特別以曲線修飾面形，背後綴以銀色扣子，看來相當搶眼。

名牌棒球帽推薦2026｜Givenchy Embroidered cap in denim (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式14. GUCCI Velvet Baseball Hat with Embroidery

採用帶有紋理的絨面設計，搭以艷麗醉人的酒紅色調，展現亮眼的迷人感覺。棒球帽中間刺繡經典GG標誌，並以亮滑和立體的質感，背後則設有銀扣，突顯肌膚白皙魅力，展現輕奢的風格。

名牌棒球帽推薦2026｜GUCCI Velvet Baseball Hat with Embroidery (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式15.Maison Margiela Cotton Canvas Cap #Aqua HK$1,880

一貫簡約美學設計，棒球帽採用牛仔布製作，搭以銀色的經典數字刺繡標誌，以柔和的立體魅力，展現出知性優雁的氛圍。帽子較為矮身，可以襯搭不同髮型配戴。

名牌棒球帽推薦2026｜Maison Margiela Cotton Canvas Cap #Aqua (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式16.Valentino Chez Valentino Cotton Baseball Cap with Embroidery HK$4,200

簡單而優雁的款式設計，以米白色襯搭帽子後方的金扣，展現出瑰麗和知性的氛圍。棒球帽前方繡有「CHEZ VALENTINO」，意思是「在Valentino裡」，展現出品牌高調但優雅的魅力。

名牌棒球帽推薦2026｜Valentino Chez Valentino Cotton Baseball Cap with Embroidery (品牌官網)

名牌棒球帽推薦2026｜款式17. Chloé The Chloé Signature Cap in Cotton HK$4,050

採用復古風格，以卡其色柔軟面料搭深啡色空心字體，展現出自然和諧的格調。而帽簷亦特別以傾斜設計，遮住部分面容，締造低調神秘感，同時有效修飾面形輪廓。