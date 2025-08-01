2025秋冬時尚趨勢｜掌握5元素打造時尚：仿皮草雍容、蝴蝶結優雅

2025秋冬時尚趨勢｜將要迎接秋冬季節，各大品牌陸續轉季，展示最新的秋冬系列。每當季節更替，都會對時尚流行穿搭感到模糊，不知選擇哪些造型風格。以下盤點和整理2025年秋冬時尚趨勢，大家不妨參考和筆記。



2025秋冬時尚趨勢1. 毛茸仿皮草元素

每逢秋冬都趨向慵懶感覺，因此軟綿帶溫暖感的皮草再適合不過，同時營造出舒適的高級華麗感覺。隨著環保意識提升，部分品牌如FENDI和Stella McCartney等，更採用仿皮草，在保留奢華精緻感的同時，愛惜和保護小動物。

2025秋冬時尚趨勢｜毛茸仿皮草元素 (FENDI)

2025秋冬時尚趨勢2. 優雅波希米亞

特別是帶垂墜感的皺褶和布帶，秋冬季傾向帶女生隨性慵懶感的氛圍，如自由的波希米亞風，以燈籠袖和喇叭袖的設計，展現出修長的雙手，配搭馬甲或長靴等，更提升中性的外剛內柔魅力。

2025秋冬時尚趨勢3. 厚重層次穿搭

在寒冷的天氣裡，是打造層次穿搭的好時機。運用厚實的衣料，來強化線條輪廓，展現出俐落和時尚的感覺。今季流行上重下輕的倒三角廓形，以重塑性別定型，而多層的蕾絲領口，正好是個不錯的選擇。

2025秋冬時尚趨勢4. 豹紋圖案回歸

除了皮草外，動物圖案也回歸潮流，特別是豹紋，看來雍容高貴，琥珀和咖啡色亦非常易搭。豹紋圖案可應用於不同單品上，如外套、裙子、手袋，甚至眼鏡臂等，展現出多樣的趣味襯搭。

2025秋冬時尚趨勢｜豹紋圖案回歸 (Valentino)

2025秋冬時尚趨勢5. 蝴蝶結點綴

不失甜美優雅感的蝴蝶結，今個秋冬繼續流行，甚至以大型煲呔置於胸前，看來既莊重又充滿少女般的活力氛圍，是個不錯的點綴。