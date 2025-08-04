韓韶禧女神降臨！簡約造型靠細節打造專屬型格親切感｜穿搭研究所

【韓韶禧｜穿搭研究所】一直獲封「韓國女神」的韓韶禧，近期展開世界巡迴粉絲見面會《Xohee Loved Ones,》。個性率真和親切的韓韶禧，穿著都傾向舒適簡便的單層配搭，同時利用服飾的設計細節，來營造獨有的型格和甜美個性，整體看來充滿時尚和自信。若喜歡韓韶禧的穿搭風格的話，不妨參考以下的造型配搭！



韓國和歐美時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：隨性上班造型

韓韶禧的機場造型常獲關注，她亦常駕馭不同風格。她在飛往台北粉絲見面會時，穿上Charles & Keith的恤衫和高腰短牛仔褲，配搭長靴展現俐落和型格的感覺。她特別稍為解開鈕扣，並將一邊恤衫擺出來，以締造出趣味的不對稱時尚，同時減少上班般的沉悶感，而她頭上的AREMILE EVEWEAR太陽眼鏡，更能增添悠閒度假的氛圍。

星級穿搭研究所｜隨性上班造型 (Charles & Keith提供)

星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：型格Y2K點綴

韓韶禧在飛往泰國時，換上黑色造型，並以小露腰展現微性感。為提升整個造型的活力感，Charles & Keith短衫上綴以螢光色線條，並以不規則波浪剪裁的衣襬，締造與別不同的明亮感，散發型格的Y2K魅力。工裝短裙亦設有下墜的吊帶，可以修飾雙腿，加上BOUCHERON珠寶，提升高級的氛圍。此外，韓韶禧還在手臂貼上彩色膠布，展現其童心的一面。

星級穿搭研究所｜型格Y2K點綴 (Charles & Keith提供)

星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：健康性感籃球風

在泰國的粉絲見面會上，韓韶禧穿上運動風造型，與粉絲們大合照。她以黑色內搭襯搭SCULPTOR紅色籃球風格背心，加上闊褲及金屬鏈腰帶，打造出健康性感的街頭時尚，非常合適中分長黑髮。

星級穿搭研究所｜健康性感運動風 (IG@aplanetent)

星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：少女碎花圖案

碎花圖案總予人少女甜美感，韓韶禧則以碎花恤衫，襯搭黑色牛仔褲，和闊框太陽眼鏡，看來舒適和型格。在選擇恤衫時，她亦傾向偏長袖的款式，以稍為的oversize感覺，展現出可愛甜美的一面。

星級穿搭研究所｜少女碎花圖案 (IG@xeesoxee)

星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：優美舞蹈穿搭

韓韶禧早前為Fila拍攝形象照時，其中一套沙灘造型，以清涼的天藍色為主，並穿上透紗短身罩衫，展現適度的性感。罩衫中間以索繩設計，可以拉起締造皺褶，加上垂吊擺動的帶子，感覺就像芭蕾舞般，充滿自由和優美的感覺。

星級穿搭研究所｜優美舞蹈穿搭 (IG@xeesoxee)

星級穿搭研究所｜韓韶禧穿搭：溫柔姐姐魅力

作為Dior的韓國區品牌大使，韓韶禧日前飛往意大利羅馬、準備出席2026早春系列時裝秀，並於仁川機場以一身的Dior造型，展現出悠閒和知性的氣質。她特別以套裝打造上身，不僅提升一致感，而且米色蕾絲可以締造柔和女性的感覺，打造知性氣質。