LV高級珠寶推薦｜10大精選必收藏款式！將經典格紋、硬箱融入設計

LV高級珠寶推薦｜除了時尚王國，Louis Vuitton在高級珠寶方面，也是舉足輕重。對於喜愛珠寶的女生而言，Louis Vuitton不僅有著經典易搭的花卉標誌，而且代表人物Vivienne也很可愛，因此擁有高的收藏度。以下精選10款值得入手的經典LV高級珠寶推薦，大家不妨參考一下。



LV高級珠寶推薦｜款式1.Louis Vuitton Idylle Blossom Multi-Motif手鏈配玫瑰K金及鑽石 HK$58,000

最為經典的LV標誌設計，以18K玫瑰K金精心製作出鮮明的標花的Monogram圖案，綴以兩枚閃亮鑽石，締造出精緻和優雅的魅力。Monogram為品牌於1896年首創，因此手鏈設計具有代表性，營造出典雅的氛圍。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Idylle Blossom Multi-Motif手鏈配玫瑰K金及鑽石 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式2. Louis Vuitton Empreinte小號手鐲配玫瑰K金 HK$38,000

以行李箱起家的LV，透過硬箱製作汲取靈感，將18K玫瑰金鑄造成精緻手鐲，並以飾釘設計，呼應品牌原版硬箱的款式，加上立體的LV標誌，展現出獨有的時尚優雅。手鑄設計傾向靜奢感覺，可與其他珠寶疊戴，締造矚目感覺。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Empreinte小號手鐲配玫瑰K金 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式3. Louis Vuitton Le Damier de Louis Vuitton耳環配黃K金及鑽石 HK$81,000

品牌於1888年設計的Damier格紋，同樣融入珠寶當中，以四行排列出立體的黃金圈環，並在方格內綴以圓形切割鑽石，締造出層次和趣味。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Le Damier de Louis Vuitton耳環配黃K金及鑽石 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式4. Louis Vuitton Color Blossom BB Star吊墜配玫瑰K金、白色珍珠母貝及鑽石 HK$21,700

以Monogram花卉圖案配搭時尚的珍珠貝母，打造出立體和精緻感覺。綴以鑽石襯托，展現出時尚魅力，無論單戴或疊戴，都展現出優雅知性。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Color Blossom BB Star吊墜配玫瑰K金、白色珍珠母貝及鑽石 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式5. Louis Vuitton Les Gastons Vuitton Trunk吊墜配白K金鑽石 HK$31,000

近年流行的Trunk系列，縮小成可愛精緻的吊墜。這款頸鏈用以紀念創辦人孫子Gastron-Louis Vuitton，運用手工拋光的白K金鑄造，在可愛的硬箱圖形中，鑲嵌閃爍迷人的鑽石，締造出代表性的時尚格調。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Les Gastons Vuitton Trunk吊墜配白K金鑽石 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式6. Louis Vuitton Ombre Blossom耳骨夾配白K金及鑽石 HK$31,500

充滿型格的氛圍！近年流行耳骨夾的設計，容易戴上和卸除，而且為耳朵打造出華麗感。這款耳骨夾運用經典的星形花卉圖案設計，並在尖角鑲以別緻的鑽石，看來簡約得來充滿線條魅力，締造出型格的氛圍。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Ombre Blossom耳骨夾配白K金及鑽石 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式7. Louis Vuitton Color Blossom Lariat黃K金配縞瑪瑙及鑽石頸鏈 HK$55,500

若然喜歡經典設計，這款或是個不錯的選擇。由3個經典的18K黃金Monogram花卉圖案組成，其中一個鑲崁璀璨鑽石，其他則飾以黑色縞瑪瑙，看來充滿典雅魅力。由於頸鏈帶垂墜感，因此適合襯搭今年流行的波希米亞風格，展現知性和感性的魅力。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Color Blossom Lariat黃K金配縞瑪瑙及鑽石頸鏈 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式8. Louis Vuitton LV Volt One耳環 HK$68,500

將LV標誌打造出玩味！運用品牌字母的建構，加以發揮成三角幾何風活力，展現出鮮明奪目感之餘，線條分明。同時綴有閃爍鑽石，展現華麗矚目的感覺。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton LV Volt One耳環 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式9. Louis Vuitton Vivienne三色金配鑽石吊墜 HK$88,000

提到LV的話，不少得代表人物Vivienne！以18K玫瑰金、黃金及白金精心製作，為Vivienne換上優雅的造型，展現出高貴及趣緻的感覺，同時體現出品牌立體和精細的雕工。

LV高級珠寶推薦｜Louis Vuitton Vivienne三色金配鑽石吊墜 (官網)

LV高級珠寶推薦｜款式10. Louis Vuitton Idylle Blossom LV黃K金配鑽石吊墜 HK$20,300

簡約易襯的金屬LV標誌，搭以閃爍鑽石，締造出優雅迷人的感覺。頸鏈具有代表性，同時可以疊戴其他珠寶，強調個人的華麗格調。