Dior珠寶10大入門級推薦！$6600入手熱門款、八芒星圖案別具意義

Dior珠寶入門級推薦｜優雅大方的氣質，絕對適合形容Dior珠寶系列，設計經典時尚，給人一種輕快而甜美魅力。相較一般時尚首飾，珠寶更顯端莊和珍貴，不僅保存多年仍不過時，而且保值能力也算高。若想預算不多，可考慮從入門級珠寶著手，以下推薦10款Dior 2萬元以下的珠寶，不知大家也喜歡嗎？



Dior十大入門級珠寶推薦一：Dior Dioramour 頸鏈 #黃金和鑽石 $17,600 (按寶石重量而定)

這系列屬於入門級別，價格較為親民，以簡約的字母線條，展現出優雅氛圍，並綴以鑽石，增添華麗感覺。「Amour」的法文意思，便是代表愛情，而「Oui」則是「我願意」，為這系列注入浪漫的意義。

Dior珠寶入門級推薦｜Dior Dioramour 頸鏈 #黃金和鑽石 (Dior官網)

Dior十大入門級珠寶推薦二：Dior Mimirose 戒指 #玫瑰金和紅寶石 $6,600 (按寶石重量而定)

另一入門級系列，為慶祝品牌珠寶面世20周年而設。戒指設計簡約，有著不同的細節：以細小的玫瑰金屬扣組成，紅寶石採用稻穗鑲嵌工藝，並以金屬珠沿邊圍住，締造出精緻感覺。由於指環較幼，更顯出女性柔和的魅力，手指亦會看來較修長。

Dior珠寶入門級推薦｜Dior Mimirose 戒指 #玫瑰金和紅寶石 (Dior官網)

Dior十大入門級珠寶推薦三：Dior Gem Dior 戒指 #黃金 $17,800 (按寶石重量而定)

最新的Gem Dior系列，以簡單的幾何排列，展現出優雅端莊的感覺，並透過不同的折射面，打造出層次和活力感覺。由於設計不算花俏，故適合用作日常穿搭，為造型提升華麗感覺。若然預算較多，可選設有鑽石設計的款式，透過整齊排列，展現出精緻的線條美。

Dior珠寶入門級推薦｜Dior Gem Dior 戒指 #黃金 (Dior官網)

Dior十大入門級珠寶推薦四：Dior Rose de Vents 頸鏈 #玫瑰金、鑽石和粉紅色蛋白石 $19,100 (按寶石重量而定)

相信喜愛品牌的人，都會知道Dior先生前往巴黎發展時，偶然在路上看到一顆金屬幸運星，認定是個喜兆，由此決定建立自己品牌王國。品牌珠寶藝術總監於是以此為靈感，創出這個系列，透過八芒星圖案，呈現出華麗優雅氛圍，同時送上祝福。吊墜糅合Mimirose系列的設計，以金屬珠圍住八芒星，使圖案更為顯眼，深受不少女生歡迎。

Dior珠寶入門級推薦｜Dior Rose de Vents 頸鏈 #玫瑰金、鑽石和粉紅色蛋白石 (Dior官網)

Dior十大入門級珠寶推薦五：Dior 小碼 Rose Dior Couture 頸鏈 #粉紅金和鑽石 $19,400 (按寶石重量而定)

最能代表品牌的花種，莫過於優雅艷麗的玫瑰，因此這系列特別以玫瑰為主軸，打造出細緻的魅力。頸鏈注入品牌經典的New Look形象，包括圓潤和立體感，看來富有層次，帶來生動感覺，而中央鑲嵌的鑽石，更點綴了整個優雅氛圍。

Dior珠寶入門級推薦｜Dior 小碼 Rose Dior Couture 頸鏈 #粉紅金和鑽石 (Dior官網)

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