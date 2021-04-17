健身｜慢跑鞋3大準則健身室用點揀？馬拉松教練嚴選9對心水慢跑鞋

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這次請教了「保證馬拉松完成賽事教練」牧野仁先生，推薦幾款健身室使用的慢跑鞋。健身室主要在跑步機等穩定的地面上跑步，和跑公路用鞋相比在挑選的角度上自然不同。而且，不僅只有跑步，像是在韻律教室內的課程中會有踏步或轉身等動作，所以最好選擇能應對各種動作的慢跑鞋。在本篇後面會介紹購物網站排行榜，不妨參考一下。

健身室用慢跑鞋該如何挑選？

這次向「保證馬拉松完成賽事教練」牧野仁先生請教了，挑選健身室用慢跑鞋時該注意的3項要點（按圖了解）▼▼▼

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總合以上介紹的挑選方式，請「保證馬拉松完成賽事教練」牧野仁先生來為我們介紹推薦商品。

牧野仁先生指出，鞋底的安定性能讓用家做運動時重心維持平衡！（按圖睇睇鞋底穩定的4對慢跑鞋）▼▼▼

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另外，多能性與穿脫方便性也是選擇慢跑鞋的考量。（按圖睇睇多功能性高與容易穿脫的5對慢跑鞋）▼▼▼

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聽聽「保證馬拉松完成賽事教練」的建議

中底不需太厚！

「保證馬拉松完成賽事教練」牧野仁先生這麼說︰

穿著路面用的慢跑鞋，在柏油路上跑步時會給腳部帶來很大的負擔。但是在健身房使用跑步機時，因為是在履帶上跑步，帶給腳部的衝擊和負擔也沒有柏油路來得大。所以在健身房使用的慢跑鞋，中底部份的氣墊不用太厚，也不需太在意腳跟。

牧野仁，保證馬拉松完成賽事教練

活躍於體育教練，健身教練界。指導運動選手如何從受傷後復出、以及如何在運動比賽中提昇競爭力。運用各種知識及經驗，成立專門指導市民跑者的日本馬拉松俱樂部。在NHKBS「RUN×Smile」節目中擔任指導。並著有《 輕鬆跑完馬拉松》等多項著作。有限公司Sports network services代表。

※ 在「如何選擇」中介紹的資訊不一定表示每個產品的安全性和有效性。僅供選擇產品時之參考。

※ 當製造商、銷售方的官網未有任何有關商品規格資訊時，將參考Amazon或樂天市場等商店的商品資訊。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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