撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-18 19:19

Sport Bra．運動內衣 | 疫情肆虐多時，瑜珈、行山、居家健身等減肥運動風氣盛行，不少以往從沒運動習慣的女生，也紛紛入手「運動套裝」來裝備自己。而運動內衣從以往追求舒適為主，亦變為時尚的一種，甚至是展現個人身材的地方。但運動內衣其實亦歸類在「內衣」系列當中，如只著重外觀而忽略功能的話，容易因「穿錯」而擠出副乳，甚至會導致胸部變小！

選錯了不合身的運動內衣，很容易令胸部出現各種不同的問題？(coffee89921@IG)

現時不少女生也只會只穿運動內衣、瑜伽服等，進行行山、健身等各類運動，已視運動裝為時裝的一部分。一件布料具良好彈性、設計的運動內衣不但能修飾身型線條，更有助胸部塑型，但你又知道如何正確挑選運動內衣嗎？

根據台灣整形外科醫師賴雅薇指，很多女生為追求渾圓胸型，與性感的「胸湧」效果，而選擇穿不合身的運動內衣，但其實此舉反而會讓胸部更容易出現下垂、外擴與副乳等問題，同時她更分享到「挑選運動內衣5個正確方法」，不但可塑造美胸型，更可以舒適的方法，打造完美的胸部黃金比例。

▼▼▼【按圖看】專家建議「選運動內衣5個正確方法」，想要塑造完美胸型其實有「黃金比例」？▼▼▼

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媲美lululemon的3個小眾運動服品牌推介

當女生了解清楚該如何正確地購買運動內衣後，便可以入手一些適合自己胸型與身型的「運動套裝」，但近期運動風氣盛行，不想自己所穿的運動套裝輕易與他人撞款的話，可考慮入手以下3個小眾的運動服品牌，不但價廉物美，款式更媲美時下流行的服裝品牌lululemon？

▼▼▼【按圖看】3個小眾的運動服品牌推介，台灣小眾品牌設計更適合亞洲人線條？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】熊黛林運動內衣照獲讚胸型靚？消委會測15款受歡迎的Sports Bra，而品牌竟H&M上榜，最平只149？（延伸閱讀）▼▼▼

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