手袋減價｜TORY BURCH 7折限時優惠　OL最愛千元級大手袋鎖定入手

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-23 20:00

【Tory Burch手袋減價】為衣物轉季之際，也可購入新手袋配襯造型。深受小資女喜愛的Tory Burch官方網站正推出低至7折的限時減價優惠，款式經典百搭，用作上班、外出逛街亦非常適合。

【Tory Burch手袋減價】Tory Burch官網現正進行「The Spring Event」限時優惠，多款人氣手袋以折扣價就買到！(Tory Burch)

Tory Burch減價優惠最低7折入手 OL鎖定必搶實手用大Tote Bag

Tory Burch一向價格價民，為不少女生熱愛的入門級品牌，無論是大型手袋至細手袋均設眾多款式選擇。品牌官方網站現正罕見進行「The Spring Event」限時優惠，指定手袋、鞋履、卡片套均設減價，只要買滿USD$200（約HK$1,553）可享有75折；而買滿USD$500（約HK$3,884）則可享有7折優惠，指定手袋款式最平2千有找！

Tory Burch的Tote Bag款式主打容量大，可擺放Notebook，實用度相當高；皮革款式以外，帆布款式輕身，深受OL們喜愛。是次減價款式亦包括皮革與帆布款，有平實的素色選擇，亦有搶眼度高的印花款式，即看以下精選推介！

▼▼▼（按圖看）10款減價返工袋款推介，哪款連13吋Notebook都放得落？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

至於出街袋款方面，則可選擇小巧精緻的設計，例如Camera Bag、水桶袋也十分適合女生配襯平日休閒造型；亦可考慮wallet on chain款式，可放到手機、信用卡、少量現金和日常用品，迎合時下Mini Bag熱潮，就趁這次減價機會入手吧！

▼▼▼（按圖看）10款減價出街袋款式推介，連熱賣款式也罕有地減價！▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映｜Louis Vuitton多款「一袋多用」手袋，PRADA尼龍手袋更襟興？小資女可入手陳凱琳同款手袋？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

▼▼▼同場加映｜BURBERRY、LOEWE、GIVENCHY均有推出帆布Tote Bag，比皮革手袋價格更親民，可成入門款，低至HK$4xxx買得到？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映｜何超蓮、陳凱琳、宋熙年同時擁有多個小資手袋款式，低至HK$499就能入手？按圖看星級推介款。（延伸閱讀）▼▼▼