撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-16 19:00

【名牌手袋替代款】CHANEL、CELINE、LOEWE手袋款式受不少女生愛戴，不過昂貴價格教人卻步，小資女或可從一些輕奢品牌中尋覓相似款式，作為名牌手袋的替代版。

小資女或可從一些輕奢品牌中尋覓相似款式，作為替代版，如喜歡CELINE Box Bag的女生，也可考慮A.P.C. Grace Bag。(trinig@Instagram)

別以為預算不多，一定較少選擇。近年不少輕奢品牌崛起，手袋價錢親民以外，款式設計以及用料絕不輸一眾名牌，而且購物非一定只看名牌，款式適合與否以及預算亦是關鍵之一。想擁有名牌大熱款式手袋，又想以親民價入手是沒可能的事，但卻可選擇外形相似的款式作替代，價格比名牌更是便宜數倍之多，絕對值得投資！

▼▼▼(按圖看)5款名牌手袋平價替代款式，A.P.C. Grace Bag似CELINE Box Bag，僅售$5xxx？▼▼▼

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