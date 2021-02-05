撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-05 13:44

2021名牌手袋︱Chloé近年推出的C Bag、Daria Bag均大受歡迎，2020年12月品牌宣布創意總監一職由紐約設計師Gabriela Hearst接任。未知是否在Gabriela Hearst的加盟影響下，Chloé上月發布的Woody Tote Bag隨即在日本女生圈引起一陣搶購潮，Gabriela Hearst有何影響力？以及手袋有甚麼賣點打動少女心？

Gabriela Hearst為同名品牌Gabriela Hearst的創辦人與創意總監，2015年成立品牌後，以簡約、鮮明輪廓的設計見稱，實行永續時尚，使用自家牧場羊毛製作，採取小量生產監控品質。Nina Bag和Diana Bag為品牌其中兩個受歡迎袋款，Anne Hathaway、Meghan Markle也是品牌的忠粉，每每推出袋款，都被搶購，可謂一袋難求。

Gabriela Hearst為同名品牌Gabriela Hearst的創辦人與創意總監，其中Nina Bag更是得意之作，受許多名人追捧。(gabrielahearst@Instagram)

Chloé推新帆布袋即成IT Bag 親民價格值得入手？

Gabriela Hearst的加入讓時尚界關注Chloé接下來的動向，甚至更期待未來的IT Bag。Woody Tote Bag於上月一推出就受到日本女生熱捧，Chloé過往僅設皮製手袋，Woody Tote Bag則以防水棉帆布打造而成，米白色袋身綴以黑色或啡色小牛皮皮革以及印有Chloé Logo的手挽帶，低調地增加辨識度，為休閒感重的帆布袋款注入一份法式奢華。

Chloé Woody Tote Bag分成Small、Medium、Large 3個尺寸，一推出即受日本女生熱捧。(chiekaaa6@Instagram)

Woody Tote Bag分成Small、Medium、Large 3個尺寸，如坊間的帆布袋款一樣，主隔層以外，設有內貼袋供擺放小物，實用度頗高，無論是喜歡精緻小手袋還是大袋的女生，都能按照自己喜好而選擇，日本女生相對鍾情於Small Size與Medium Size，方正形狀感覺並不累贅，容易搭配造型。

▼▼▼Chloé Woody Tote Bag於近期受日本女生追捧？按圖看價格與設計細節。▼▼▼

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名牌帆布Tote Bag價格相宜 精緻外觀與實用度並存

其實帆布Tote Bag成追捧款式已非第一次，BURBERRY、GIVENCHY等品牌均有推出過帆布Tote Bag，即使不是主打款式，但同樣極高詢問度，有一定的市場價值。先是價格方面比皮革款式更親民，大部份款式HK$10,000內已能入手。而且袋身大容量，實用性高，帆布材質更為輕身，適合上班使用，尤其對於小資女來說，更是名牌入門之選。

▼▼▼【按圖看】BURBERRY、LOEWE、GIVENCHY均有推出帆布Tote Bag，比皮革手袋價格更親民，可成入門款，低至HK$4xxx買得到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜何超蓮為「最美千金」，但何仍是有「貼地」一面，日常打扮中都會出現Kate Spade、Furla等價錢相對親民、受小資女追捧的品牌。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜DIOR、CELINE等品牌一兩年間紛紛推出化妝箱手袋，瀰漫一份懷舊又時尚的氣息，熱潮誓必延至2021年。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：推介CHANEL 20款迷你袋、小皮具，適合不同budget的女生，定價更低8千，同樣有仿珍珠鏈帶款式。▼▼▼