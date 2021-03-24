GU限時減價30款抵買女裝推介　換季必買T恤、人氣牛仔褲$100有找

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-24 18:00

【GU減價】GU早前宣布全線日本門店將降價約9%，雖然香港GU暫時未有跟隨消息，但款式簡約百搭選擇多，加上親民的價錢仍無阻女生一直對其熱愛。香港GU近日亦推出限時減價優惠，多款人氣商品均包括在內，就趕緊把握機會入手吧！

【GU減價】GU近日推出限時減價優惠，多款人氣商品均包括在內，率先自減價清單才到店內掃貨吧！(GU)

GU推限時減價優惠 必搶吸睛糖果色單品最低HK$39就能入手

GU現正進行限時減價，指定外套、針織上衣、T-Shirt、裙／褲裝、鞋履以及居家服均可享優惠價，減價貨品並非厚身的秋冬款，針織上衣以外，其餘都屬春夏款式，包括Trench Coat、薄身西裝褸、恤衫等，適合現時乍暖還寒的天氣。減價貨品囊括黑、白、大地色基本色調，更有不少糖果色調款式，即使隨意搭配都能輕鬆打造出少女感十足的春夏造型！以下精選30款GU減價女裝推介，最低HK$39就能入手，非常抵買！率先從以下減價清單鎖定心頭好才到店內掃貨吧！

GU Trench Coat十分適合現在忽冷忽熱的天氣，減價後只要百幾蚊即可入手！ (GU)

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▼▼▼（按圖看）精選GU減價上衣款式推介，HK$39長袖T-Shirt適合現時天氣！▼▼▼

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(部份款式只限指定店舗發售，文資料及圖片僅供參考。有關商品發售日期、款式、顏色、尺碼及價錢將以店舗實際情況為準。)

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