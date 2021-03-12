H&M新手袋媲美DIOR Book Tote？日本女生熱捧ZARA、GU手袋推介

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-12 17:00

【H&M、ZARA、GU｜小資手袋】DIOR Book Tote自推出以來一直大受歡迎，穩佔大部份女生的wish list之中，不過價格卻不是人人負擔得到；但最近H&M 1款新手袋竟有望成平價替代版？

【H&M｜小資手袋】H&M推出了1款外形與DIOR Book Tote甚為相似的手袋款式。(zozoewitherspoon@Instagram)

H&M新款手袋外形似DIOR Book Tote？一出即缺貨



早前，H&M推出了1款外形與DIOR Book Tote甚為相似的手袋款式，以棉質與聚酯纖維製成，配以方正輪廓，並在淡淡的奶油色袋身印上老虎、雀鳥、叢林黑色印花圖案。手袋共有2個尺寸，設有手柄位供手挽之用，袋身設內貼袋擺放小物，手袋容量甚大，亦足夠擺放日常所需物品。

2個尺寸比較下來，唯一不同的是Small Size附有可拆卸的肩揹帶，可供側揹或斜揹使用，而且肩揹帶設計傾向運動風，減淡了本身手挽袋的女性味道，用來配襯褲裝亦可。

除了有一定程度的實用度，手袋價格亦非常親民，適合小資女生，不過2個尺寸手袋在H&M官方網站上架不久，已顯示為缺貨，想要入手的女生需等待補貨或到店舖碰碰運氣了。

▼▼▼按圖看H&M新款手袋價格與細節，外形極似DIOR Book Tote，歐美女生已快人一步買到手？▼▼▼

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H&M以外 ZARA、GU亦有選擇？

未能入手的女生也別失望，事關H&M、ZARA、GU等大眾品牌一直亦有推出不同的手袋款式，價錢吸引之餘，款式亦甚為百搭，能應用於不同穿搭造型。日本女生的社交平台中亦不乏看到這些品牌的手袋蹤影，以下歸納出日本女生近日的熱捧手袋款式，或有1款適合你。

▼▼▼按圖看5款日本女生熱捧的平價手袋款式，H&M手袋似BV？GU主打實用性，定價低至HK$1XX？▼▼▼

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