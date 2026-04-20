金像獎2026女星紅地氈造型：廖子妤兩套造型超美、李佳芯展現優雅

金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎昨晚（19日）完滿舉行，除了前輩級頒獎陣容，各位候選者與嘉賓都打扮亮麗，為場面營造星光璀璨的一夜。以下盤點女星們的紅地氈造型，而她們所穿戴的珠寶亦價值不菲，贏得不少關注。



金像獎2026女星造型1. 廖子妤

憑電影《像我這樣的愛情》奪得「最佳女主角」的廖子妤，在紅地氈上以閃爍優雅的Ralph Lauren禮裙展現個人氣質，加上修身廓形締造女性柔和曲線美，再襯搭HEART ON FIRE珠寶，綻放璀璨魅力。

金像獎2026｜廖子妤穿上Ralph Lauren禮裙出席紅地氈。(Ralph Lauren提供)

金像獎2026｜廖子妤佩戴HEART ON FIRE珠寶出席紅地氈。(HEART ON FIRE提供)

廖子妤在頒獎禮中，則換上PRADA黑白色禮裙，以色調分明的粗線條，強調優雅輪廓，裙襬更採用多層設計，以提升厚重感覺。為維持整日妝容，她選擇輕透和遮瑕的Bobbi Brown妝容，綻放肌膚最純粹的質感與光芒。

金像獎2026｜廖子妤在頒獎台上以優雅的PRADA造型接過獎項。(PRADA提供)

金像獎2026｜廖子妤在頒獎台上以優雅的PRADA造型接過獎項。(PRADA提供)

金像獎2026女星造型2. 衛詩雅

繼去年奪下「最佳女主角」，衛詩雅今年獲得「最佳女配角」。她在造型上早有準備，表示前一天特別操練臀部肌肉，來為Valentino禮裙造型提升線條感。禮裙以透視膚色為底色，配搭灰調絲綢腰帶，以及羽毛和線條圖案刺繡，加上珍珠的點綴，盡顯高雅瑰麗的感覺。她亦特別戴上Chopard耳環和戒指，來完成整個華麗的氛圍。

金像獎2026｜衛詩雅穿上Valentino禮裙出席紅地氈。(Chopard提供)

金像獎2026｜衛詩雅佩戴Chopard高訂系列珠寶出席紅地氈。(Chopard提供)

金像獎2026女星造型3. 鄧濤

鄧濤在《女孩不平凡》中的出色演技，贏得「最佳新演員」。她穿Gucci黑色掛頸禮裙踏上紅地氈，配搭簡潔俐落的髮型，以及Bvlgari珠寶點綴，盡顯纖瘦與優雅的氣場。頒獎禮上她則換上Miu Miu造型，以背心和皺褶邊的設計，展現出年輕少女的感覺。

金像獎2026｜鄧濤穿上GUCCI禮裙、並襯搭Bvlgari珠寶出席紅地氈。(Gucci提供)

金像獎2026｜鄧濤以Miu Miu造型接過獎項。(Miu Miu提供)

金像獎2026女星造型4. 舒淇

舒淇首次執導電影《女孩》，便奪得「新晉導演」獎項。她穿上Schiaparelli服裝，西裝外套口袋設計立體和獨特，為瑞莊造型增添趣味活力，加上魚尾皮裙的自然亮澤，亦提升精神和亮眼的感覺。她另外佩戴Cartier動物與花卉系列胸針，在造型上展現矚目感，配搭手鐲、戒指和耳環，締造優雅氣場。

金像獎2026｜舒淇穿上Schiaparelli禮裙、並襯搭Cartier珠寶出席紅地氈。(Cartier提供)

金像獎2026女星造型5. 黃淑蔓

由黃淑蔓主唱的電影《再見UFO》主題曲〈華富街一號〉，獲選「最佳原創電影歌曲」。當晚她換上兩套造型，先以優雅的黑白色禮裙，踏上紅地氈，當中禮裙以單肩設計，透過不對稱的視覺效果，來締造獨特感，加上周大福珠寶，綻放瑰麗光采。

金像獎2026｜黃淑蔓穿簡約禮裙、並搭周大福珠寶出席紅地氈。(周大福提供)

她在頒獎禮中，則換上黑色絲質禮裙，透過皺褶設計成花卉圖案，打造低調的玫瑰優雅感覺。她特別佩戴周大福珠寶，以金色和白色的配搭，提升整體的活力氛圍。

金像獎2026｜黃淑蔓在頒獎禮中換上另一套造型、並搭周大福珠寶。(周大福提供)

金像獎2026女星造型6. 章子怡

有份入圍「最佳女主角」的章子怡，以優雅的Giorgio Armani 2026春夏系列藍色漸變珠片刺繡上衣，襯搭黑色垂墜裙子，展現出自然隨性和優雅的氛圍。她亦配襯Tiffany & Co.珠寶，看來簡約璀璨。

金像獎2026｜章子怡穿上Giorgio Armani禮裙、並襯搭Tiffany & Co.珠寶出席紅地氈。(Tiffany & Co.提供)

金像獎2026女星造型7. 宣萱

集體回憶劇集《尋秦記》登上大銀幕，一眾演員都有出席金像獎紅地氈。宣萱穿上簡約的Ralph Lauren禮裙，透過俐落剪裁，以及堅挺皮革與柔軟紡紗的質感對比，展現出剛柔並重的魅力。她特別佩戴Tiffany & Co. Blue Book系列寶藍色高級珠寶，散發典雅舒適的魅力。

金像獎2026｜宣萱佩戴Tiffany & Co.珠寶出席紅地氈。(Tiffany & Co.提供)

金像獎2026｜宣萱穿上Ralph Lauren禮裙出席紅地氈。(Ralph Lauren提供)

金像獎2026女星造型8. 陳法拉

入選「最佳女主角」的陳法拉，以CHANEL完整造型登場。禮裙來自2026春夏系列，以白色絲緞製作，並在右肩及腰側位置，以打結和皺褶設計，強調身材曲線，盡顯女生知性美態。她亦襯搭CHANEL耳環、戒指和腕錶，散發個人優雅氣質。

金像獎2026｜陳法拉穿上CHANEL禮裙與珠寶出席紅地氈。(Getty Images)

金像獎2026女星造型9. 李佳芯

從電視公仔箱走到電影大銀幕的李佳芯，今次競逐「最佳新演員」。展示個人優雅氣質，她選擇ALAÏA禮裙，以絲絨和墊肩設計，提升華麗與知性的氛圍，配襯Chaumet Joséphine Aigrette系列頸鏈、耳環、手鐲、腕錶和鉑金戒指，締造女王的自信氣場。

金像獎2026｜李佳芯穿上ALAÏA禮裙、並襯搭Chaumet珠寶出席紅地氈。(Chaumet提供)

金像獎2026女星造型10. 王丹妮

有份擔任「最佳衣著獎」評審的王丹妮，造型非常吸睛。她穿上Rhea Costa酒紅色Gaia禮裙，以側面的皺褶營造立體感，配搭黑色皮革長手套更顯型格。她亦佩戴周大福的金色珠寶，在手套上更顯出細緻和瑰麗的設計工藝。

金像獎2026｜王丹妮穿上Rhea Costa禮服、並襯搭周大福珠寶出席紅地氈。(周大福提供)

她在頒獎台換上另一套白色禮裙，運用皺褶締造優美線條，加上以彩色寶石點綴的Lattice玲瓏 系列高級珠寶，看來富有活力。

金像獎2026｜王丹妮在頒獎台換上白色造型，同樣襯搭周大福珠寶。(周大福提供)

金像獎2026女星造型11. 梁雍婷

個性大膽敢挑戰的梁雍婷，在紅地氈上展現性感，同時型格十足。她選擇DEMO的黑色造型，西裝外套內只穿超短身的交叉掛頸上衣，隱約展現出胸部輪廓，配搭拖尾A字長裙，締造好看的身材比例線條。她亦佩戴HEART ON FIRE珠寶，以長至腰腹的頸鏈，延伸視覺焦點，同時締造剛柔並重的中性魅力。

金像獎2026｜梁雍婷穿上DEMO禮服出席紅地氈。(HEART ON FIRE提供)

金像獎2026｜梁雍婷佩戴HEART ON FIRE珠寶出席紅地氈。(HEART ON FIRE提供)

金像獎2026女星造型12. 盧慧敏

盧慧敏以優雅的Stella McCartney禮裙，踏上紅地氈。當中強調臀部線條，透過皺褶打造出流暢的曲線輪廓，配搭矚目、具個性的Boucheron珠寶，更顯瑰麗與璀璨。

金像獎2026｜盧慧敏穿上Stella McCartney禮裙出席紅地氈。(Boucheron提供)

金像獎2026｜盧慧敏佩戴Boucheron珠寶出席紅地氈。(Boucheron提供)

金像獎2026女星造型13. 譚旻萱

擁有甜美長相的譚旻萱，選擇Self Portrait的貼身大露背晚裝，締造優美和矚目的感覺。襯搭Chopard高級珠寶系列18K白金鑽石耳環及L'Heure du Diamant系列18K白金鑽石戒指，締造璀璨一刻。

金像獎2026｜譚旻萱穿上Self Portrait禮裙出席紅地氈。(IG@tmh_xd)