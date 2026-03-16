奧斯卡2026紅地氈上女星們爭艷鬥麗：Kate Hudson戴逾$2.7億頸鏈

第98屆奧斯卡頒獎典禮完滿舉行。而在頒獎禮前的紅地氈上，男女影星們造型華麗閃爍，為場面增添隆重。今屆奧斯卡依然遵照「Black tie」規定，即正式或半正式的晚禮服，女星們都減少性感元素，轉以莊重和閃爍的造型，來捕捉攝影鏡頭。以下盤點奧斯卡紅地氈女星造型，不知大家喜歡哪套呢？



奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點1. Jessie Buckley

取得影后「大滿貫」的Jessie Buckley，穿上由Mattieu Blazy設計的CHANEL禮裙，現身紅地氈並踏上頒獎台。禮裙以簡約的雪紡設計，配搭tone on tone的方式，添上緞面皮革披肩，加上皺褶元素締造浪漫與典雅。她亦戴上N°5白金鑽石頸鏈、JEANNE白金鑽石戒指和Bouton de Camélia earrings白金鑽石耳環，展現知性的閃爍氣質。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Jessie Buckley (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點2. 愛瑪史東（Emma Stone）

憑電影《暴蜂尼亞》（Bugonia）入圍「最佳女主角」的Emma Stone，以Louis Vuitton禮裙出席。銀色裙以人工縫製和刺繡，加上帝政風剪裁（empire-cut），締造荷里活式的華麗風格。重點在於大露背設計，展現低調的性感。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Emma Stone (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Emma Stone重點在於大露背。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點3. 露絲拜恩（Rose Byrne）

Rose Byrne在電影《媽的多重悲劇》中演技備受認證，在金球獎中奪音樂及喜劇類「最佳女主角」，並入圍奧斯卡「最佳女主角」。她穿上Dior訂製的黑色絲絨長裙，綴以混搭多色的花卉刺繡，展現出Jonathan Anderson與品牌工匠的精細工藝與優雅美學。襯搭Taffin by James De Givenchy不對稱琺瑯與鑽石choker，散發獨特的時尚品味。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Rose Byrne (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Rose Byrne佩戴Taffin by James De Givenchy choker超美。(Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點4. Kate Hudson

同樣入圍「最佳女主角」的Kate Hudson，以一身優雅的靛色Armani Privé禮裙出席。造型來自2026春季高訂系列，以人工縫製珠片更顯亮麗。重點是Garatti鑽石頸鏈，中間鑲嵌一顆罕見的41卡綠色鑽石，據美國雜誌《InStyle》報道指，頸鏈價值約3,500萬美元（約2.74億港元）。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Kate Hudson (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點： Kate Hudson頸鏈值約2.74億港元。(Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點5. EJAE

在《Kpop 獵魔女團》歌曲〈Golden〉中，擔任Rumi演唱兼作曲的EJAE，穿上Dior金色禮裙，透過修腰設計打造皺褶，展現優美曲線，同時綴以黑色羽毛，締造華麗氣場。而多層次及流蘇元素，亦為造型增添隨性與活力。她選擇Swarovski培育鑽石頸鏈及耳環點綴造型，散發優雅和低調的感覺。

在表演舞台和獲獎時，她換上另一套白色造型，並以金色線條點綴，盡顯華麗感覺。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：EJAE (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點6. Mikey Madison

上屆影后Mikey Madison負責頒發「最佳女主角」，她以典雅的Dior酒紅色開叉禮裙，加上大波浪卷髮，締造高雅感覺。襯搭Tiffany & Co.珠寶，以提升復古華麗和古典的氣質。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Mikey Madison (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Mikey Madison穿戴Tiffany & Co.珠寶散發古典氣質。(Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點7. Chase Infiniti

有份拍攝電影《一戰再戰》的Chase Infiniti，穿上優雅的Louis Vuitton薰衣草色禮裙，側面採用層次皺褶擴大造型輪廓，襯搭De Beers珠寶，盡展華麗與莊重。其頸上矚目的choker，鑲嵌共逾57卡鑽石，中間的天然黃鑽以枕形切工（Cushion Cut），締造閃爍和典雅的氛圍。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Chase Infiniti (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Chase Infiniti襯搭的De Beers choker，鑲嵌共逾57卡鑽石。(Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點8. Demi Moore

擔任頒獎嘉賓的Demi Moore，以「黑天鵝」般的強勢優雅造型登場。她選擇Gucci羽毛訂製禮服，以孔雀綠為主色，配搭羽毛和鱗片的漸變設計，打造黑色浪漫和優美的氛圍。襯搭Boucheron Vendôme Liseré系列耳環、戒指和手鏈，加上「Histoire de Style, Art Déco」高級珠寶系列手鐲，盡顯奢華魅力。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Demi Moore (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Demi Moore以「黑天鵝」般的強勢優雅造型登場。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點9. Anne Hathaway

今屆奧斯卡的亮點之一，便是Anne Hathaway與Anna Wintour同台頒獎。Anne Hathaway穿上Valentino 2026春季高訂系列花卉圖案禮裙，加上魚尾設計，打造典雅華麗的荷里活風格。她亦戴上Bvlgari高級珠寶系列鑽石頸鏈和耳環，設計從新古典雕塑取靈感，當中在逾35卡鑽石頸鏈的中心，更鑲嵌一顆黃鑽，使造型更顯矚目。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Anne Hathaway (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Anne Hathaway戴上Bvlgari高級珠寶，當中頸鏈鑲嵌逾35卡鑽石。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點10. Teyana Taylor

憑《一戰再戰》走紅、並以時尚矚目造型登上各大頒獎活動的Teyana Taylor，選擇CHANEL黑色高訂禮裙，運用黑白混搭，以及羽毛、留蘇、珠片刺繡和透視等不同材質，打造出層次和線條，同時顯出工坊的精湛手藝，看來浪漫與夢幻。加上Tiffany & Co.逾18卡鑽石頸鏈、鉑金鑽石耳環和戒指，散發華麗和優雅的魅力。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Teyana Taylor (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點11. Elle Fanning

「最佳國際影片」《情感的價值》演員Elle Fanning，以Givenchy訂製禮裙出席。除了修身剪裁，裙子特別以多習紡紗，展現出華麗的三角輪廓，綴以銀色珠片刺繡，締造純潔優雅的魅力，非常適合她的親和個性。值得注意她所佩戴的Cartier頸鏈，製造年份為1904年，至今逾121年歷史，以舊礦式圓形切割鑽石點綴，更顯貴重程度。

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Elle Fanning (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點：Elle Fanning穿戴逾121年歷史的古董頸鏈。 (Getty Images)

奧斯卡2026｜紅地氈造型盤點12. Maggie Kang

有份執導《Kpop 獵魔女團》的Maggie Kang，以紅色Marmar Halim禮裙踏上紅地氈，襯搭Chaumet高級珠寶系列頸鏈，展現出華麗璀璨的氛圍。