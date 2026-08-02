日本大熱廓形褲穿搭指南：必學4套日系時髦造型　展現率性休閒

每次在挑選服飾單品的時候，最重視就是穿起來版型會不會顯瘦之外，百搭好駕馭的款式，也讓搭配時更加輕鬆不燒腦。



相信之前大家都曾被寬褲燒到，不僅成為每個人一定都有的基本必備褲款，容易修飾腿部線條的寬管褲型，快速遮肉又能挑高，但喜歡關注日本流行動態的大家，最近是不是則被「廓形褲」吸引呢，特色在於上寬下窄的設計，穿起來可以營造一股率性休閒，同樣也有理想的修飾效果。，如果平常喜歡帶點街頭個性風格的話，以下推薦 4 套廓形褲的穿衣靈感參考，一起為新季節點亮日系時髦層次吧。

日本大熱「廓形褲」4套穿搭必學（WEAR@サエ；01製圖）

遮肉神褲降臨！4款日系造型完美修飾腿部線條（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

LOOK 01.外套+廓形牛仔褲

春末初夏的時刻，天氣總是忽冷忽熱，此時外出穿搭必備一件薄款外套，選擇近期超夯的運動風外套加廓形牛仔褲，瞬間混搭出兼具街頭的造型，換上成套牛仔單品，連結率性有型的舒適風格。

LOOK 02.開襟衫+打褶廓形褲

有時總會覺得廓形褲穿起來比較休閒，但其實只要選對單品，也可瞬間點亮輕甜可愛的氛圍，例如以綁帶或者開襟罩衫混搭，下身則透過打褶廓形褲加乘，便能帶來好感滿分的迷人氣息，還能同時擁有顯瘦挑高的理想比例。

LOOK 03.薄針織上衣+廓形西裝褲

每次在選上班上課的穿搭時，希望能呈現看起來不隨便的造型，但又擔心款式太單調反而時髦扣分嗎？不妨嘗試以薄針織上衣與廓形西裝褲，充滿質感的穿衣巧思，連結搶眼加分的高級品味。

LOOK 04.TEE+棉麻廓形褲

夏天最擔心衣著透氣度不足，使肌膚感覺的悶悶不適，那麼在材質上的挑選就要特別注意，推薦可以運用棉麻廓形褲為搭配，上衣以 TEE 或者寬鬆罩衫混搭，輕鬆製造舒適又有日系感的外出風格。

本季選搭廓形褲打造時髦顯瘦度

以上推薦 4 套廓形褲的搭配方式，大家最喜歡哪一套呢？廓形褲不僅是寬褲的進化版之外，也會讓整體造型更完整細節更聚焦，接下來一起穿上它，結合外套、開襟衫、針織上衣、 TEE 、罩衫等單品更換，立即展現出聚焦亮眼的日系層次吧。

同場加映：通勤穿搭推薦：舒適罩衫配寬褲 日本女生4款質感造型上班族必學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】