條紋襯衫春季穿搭｜Lisa、金智媛示範　撞色疊穿大膽單色內搭隨性

每個女孩衣櫥裏的「襯衫款式」或許有很多，不過出鏡率最高的絕對是「條紋襯衫」！作為炎熱春夏的必備單品，一件輕盈襯衫不只以「直向條紋」創造顯瘦效果，也能隨心變化罩衫、披肩、綁腰等方式疊穿層次，而今年春夏這股「條紋魅力」也成為女星們的時髦心頭好。



從《淚之女王》金智媛再到Blackpink Lisa都不約而同穿上，以下就讓儂編為妳解析「直條紋襯衫」的3大穿搭術，輕鬆就能穿出優雅隨性的夏日風格！

「直條紋襯衫」穿搭術（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「直條紋襯衫」3個穿搭（01製圖；Celine）

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1. 單一色系內搭

《淚之女王》掀起的「金智媛穿搭風潮」持續爆紅中！日前她穿上Celine夏季系列現身首爾仁川機場，以全白造型搭配一件藍白色直條紋襯衫，以「敞開不扣」的方式增添穿搭層次，與內搭滾邊背心相互映襯，展現率性清爽的風格。

不只能當作輕盈的外搭罩衫，脫下後妳也能隨手將兩隻袖子打結，直接把襯衫作為披肩搭配，而金智媛也特別選擇同樣是白色系的牛仔褲，以略帶喇叭形的廓形，創造拉長下身比例的視覺效果，再背上一款焦糖棕Celine側背包，盡顯金智媛的姣好氣質！

2. 對比撞色大膽疊穿

BLACKPINK Lisa自從單飛後在歐美娛樂圈相當活躍，造型部分也更勇於嘗試不同搭配，像是出席F1邁阿密大獎賽時，曬出的度假照就難得穿上「條紋風格」！

身上兩件單品都出自於義大利高級街頭品牌DSQUARED2，Lisa大膽在平口連身裙裏內搭一件白領襯衫，藍白和亮黃色的對比撞色更疊穿出另類層次，光從上身襯衫、洋裝再到下身的荷葉裙襬就有三種不同的條紋樣式。

為了避免視覺焦點過度雜亂厚重，Lisa特別把胸前扣子打開營造V領效果，和微微中分的瀏海露出部分肌膚，亮眼十足也洋溢活潑氣息。

3. 善用白色單品帶出大氣感

在社群上擁有159萬追蹤的近藤千尋是日雜模特熟面孔，以一雙電眼和甜美穿搭讓女孩們爭相學習，像是這套來自Fendi的條紋裙裝，在她的演繹之下就穿出不一樣的日系溫柔氣質！

淺棕色Pequin條紋襯衫以真絲材質塑造出奢華休閒氣息，白色系為主的修身長裙只在裙摺上簡約點綴棕色線條，帶出簡約大氣感的同時也平衡上下身的視覺比例。

此外，近藤千尋也細心在妝髮部分融入巧思，像是亞麻棕色的中長髮配上空氣瀏海，還有呼應服裝色調的紅棕色唇彩，創造出清甜可人的日系少女感，也讓整體造型看起來柔和和諧。

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