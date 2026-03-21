日系春季搭配4類色系推薦　快速打造通勤、約會裝扮　呈現好氣色

隨著新年開始，大家是不是也開始想穿搭要如何才能展現新氣象，尤其在季節進入早春的時刻，不妨利用造型為整體營造嶄新的風格，而春季搭配通常以輕柔或明亮色系單品為主，剛好能呼應春暖花開的氛圍，喜歡關注日本流行動態的你，平常是不是都會觀察日本女生的穿衣參考呢？想知道最近有哪些是必穿色系嗎？



以下為總整理 4 個近期相當夯紅、黃、粉、藍色，透過不同上身與下身的加乘，能讓衣著顯得有重點之外，看起來也會擁有好氣色，想快速呈現搶眼聚焦視覺層次嗎？一起來看看有哪些推薦混搭方式吧。

早春氛圍搭配必穿4色系推薦，呈現好氣色，快速製造通勤與約會Look（點擊放大瀏覽）▼▼▼

早春搭配必穿4色系推薦（01製圖；WEAR@かほこ。）

+ 7

LOOK 01. 紅色

紅色向來給人喜洋洋的印象，非常適合運用在開工或者新季節轉換時刻，如果擔心穿紅色會顯老氣的話，選擇以紅 + 咖啡便能分散搶眼視覺，例如紅色字母 TEE 與咖啡色西裝外套混搭，看起來不會太突兀反而很顯高級氛圍，或者將紅色當作配角點綴也很好看加分。

LOOK 02. 嫩黃色

柔和粉嫩的黃色向來是春季不可或缺的色調，以嫩黃色罩衫加灰色棉質長褲，營造率性的休閒氣息，另外也可選用薄針織外套與蕾絲長裙混合，並加上手拿包、肩背包等配件，便能傳達一股好感度滿分的日系氣息。

LOOK 03. 粉紅色

充滿少女心的粉紅色，在今年絕對是要嘗試的色彩之一，透過高領長袖 TEE 疊搭粉色透膚上衣，連結優雅知性的質感，也可運用黑和粉的配色巧思，展現專屬個性的時尚態度。

LOOK 04. 藍色

百搭好駕馭的藍色系，很適合在懶得想造型時使用，以藍色直條紋襯衫、馬甲背心、短褲的穿衣組合，或者融入開襟衫與西裝休閒長褲混搭，再踏上樂福鞋、球鞋都很合適，讓你快速製造通勤與約會都可穿的 Look 。

新季節透過配色巧思打造時髦感

以上推薦 4 個色彩配色靈感，從紅、黃、粉、藍色單品混搭，大家最喜歡哪一套風格呢？接下來一起透過不同搭配靈感，為春季打造出聚焦的注目印象之外，同時使每天都能透過顏色玩出不一樣的穿搭。

同場加映：春夏穿出美白透亮肌4套靈感穿搭 粉灰搭配自然打造皮膚紅潤感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】