通勤穿搭推薦：舒適罩衫配寬褲　日本女生4款質感造型上班族必學

每到春夏轉換的時候，天氣總是忽冷忽熱，外出時再選擇通勤上班的造型，不禁開始陷入選擇困難，希望能穿出合適溫度的衣著，同時還可以保有日系時髦感受的話，不妨先參考日本女生上班族的穿搭方式，像是西外、襯衫、罩衫、開襟衫等單品，其實都很適合拿來運用在通勤風格，只要透過不同的混搭與配色巧思，即使每天都選搭類似款，還是可以創造多元且豐富的層次變化。



以下為大家整理4套春末夏初能見度超高的通勤穿搭，結合推薦的服飾加乘，快速打造知性又優雅的迷人魅力。

上班族穿搭沒靈感？一起日本女生最愛4款通勤穿搭吧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款日系通勤穿搭，職場女生必學（WEAR@さやか；01製圖）

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LOOK 01.開襟衫+西裝休閒褲

每到春夏便會回歸穿搭的開襟衫，不僅適合春季拿來增添衣著溫度之外，夏天也推拿來當作防曬外套，選擇薄料的開襟衫，下身加上西裝休閒褲，營造好感度絕佳的質感氣息，隨性搭方頭鞋與手拿小包就很好看加分。

LOOK 02.罩衫+寬褲

大家衣櫃一定都有的罩衫單品，向來是日本女生日常的最愛，帶有寬袖或者澎袖的設計，能修飾手臂肉肉還可帶來纖細視覺，選擇罩衫與寬褲的穿衣組合，讓通勤上班穿搭舒適又休閒，再踏上涼鞋立即有型出門。

LOOK 03.襯衫+打褶直筒褲

想為造型點亮正式幹練氛圍的時候，不妨嘗試以襯衫為搭配，俐落剪裁的版型，能撐起氣勢滿分的高級度，而褲子則可運用打褶直筒褲混搭，利用打褶的細節能為臀部修飾顯瘦感，結合直筒褲型讓雙腿顯得筆直更修長。

LOOK 04.西裝外套+洋裝

西裝外套和洋裝的穿搭組合，一直以來都是日系風格最經典的代表，尤其不分四季皆可穿著的西裝外套，從面料到設計都不斷推陳出新，也讓每季穿起來擁有不一樣的感受，內搭細肩帶洋裝，瞬間點亮輕甜的日系時髦焦點。

上班通勤穿搭這樣穿出時髦感

以上推薦 4 套日本女生經常穿的上班通勤造型靈感參考，大家最喜歡哪一套風格呢？接下來一起從以上範本，選擇開襟衫、罩衫、襯衫、西裝外套混搭不同下身和洋裝，為日常外出時輕鬆打造令人為之一亮的日系時髦印象。

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