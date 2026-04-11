張員瑛2026春夏穿搭｜拆解6大高級公式　丹寧＋條紋精緻又時髦

如果說風格有語氣，那張員瑛的穿搭大概介於「輕鬆」與「精準」之間。她不靠誇張設計吸引目光，而是用熟悉的單品，穿出剛剛好的比例與節奏。這一季，Tommy Hilfiger 宣布由張員瑛擔任旗下 Tommy Jeans 2026春季形象代言人，將丹寧、條紋與學院元素帶回生活場景之中，讓經典不再只是記憶，而是可以每天穿上的選擇。



這組形象照看似隨性，實際上每一套都有清楚的穿搭邏輯。以下，編輯整理了6個穿搭關鍵，從細節拆解她如何把日常單品穿得更時髦、更有型，趕緊學起來。

張員瑛穿搭公式公開（Tommy Hilfiger官網；01製圖）

張員瑛 Tommy Hilfiger 春夏穿搭6公式解析

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1. 丹寧套裝＋純白配件

第一套造型以丹寧成套搭配為主軸，短版牛仔襯衫搭配休閒感十足的丹寧短褲，透過「上短下寬」的比例，讓整體線條顯得更輕盈，也自然拉長腿部比例。內搭帶有品牌標誌的白色紅領T恤，利用簡潔的色塊作為視覺緩衝，讓丹寧不會顯得過於厚重。

細節上，襪子與球鞋維持一致的白色調性，讓造型更顯乾淨俐落，同時呼應春夏的清爽氛圍。手上的棕色肩背包則成為少數的暖色點綴，替整體藍白基調加入一點層次變化。這套搭配的關鍵，在於利用經典單品做出比例調整與色彩平衡，穿起來輕鬆，卻不顯隨便。

2. 合身洋裝＋拼色外套

第二套造型以貼身剪裁的深藍細肩帶洋裝為基底，線條簡潔俐落，直接勾勒出身形比例。外層則以寬鬆的紅藍拼色外套隨性披掛，讓肩線自然滑落，營造出不刻意的層次感。強烈的色塊對比呼應品牌經典配色，也讓整體造型在簡單輪廓中仍具辨識度。

這種「內收外放」的搭配邏輯，一方面保留女性線條，一方面加入街頭語氣，使風格更有層次。鞋款選擇黑色瑪莉珍平底鞋，低調收斂整體視覺，同時帶出一點復古氣質，讓休閒與精緻之間取得平衡。

3. 針織背心＋淺色丹寧

第三套造型回到日常衣櫃最熟悉的組合，但關鍵在於細節的精準拿捏。合身剪裁的米白針織背心，內搭淺藍襯衫，透過領口與袖口的層次露出，讓整體多了些學院感的乾淨氣質。下身搭配淺色直筒牛仔褲，線條自然順直，不刻意強調曲線，反而更顯輕鬆耐看。

腰間加入黑色皮帶作為分界，巧妙地拉出比例，也讓造型更完整。配件選擇黑色肩背包，體積精巧、貼合身形，既不搶戲，又能提升整體精緻度。這類搭配看似基本，但透過配色統一與層次堆疊，能讓日常穿搭維持穩定的完成度與風格辨識。

4. 條紋上衣＋白色寬褲

條紋單品一直是春夏的關鍵元素，而這套造型以紅色露肩上衣為主角，橫向條紋在貼身剪裁下不顯膨脹，反而更強調上半身的輕盈線條。搭配白色高腰寬褲，透過「上合下鬆」的比例對比，拉長整體身形，同時保留行走時的流動感。

露肩設計微微露出鎖骨與肩線，增添女性氣質，但不會過於刻意，適合日常或週末穿搭。配件上選擇丹寧托特包，利用不同材質的藍色呼應上衣中的色彩元素，讓整體穿搭更具連貫性。腳踩白色厚底球鞋，延續輕鬆語氣，也讓整體比例更加修長。這套搭配的重點，在於用簡單配色與輪廓對比，打造清爽且有記憶點的春夏造型。

5. 丹寧套裝＋條紋內搭

第五套造型以成套丹寧為基礎，但透過不同單品與內搭變化，讓整體更有層次。寬鬆版型的丹寧外套搭配高腰牛仔短裙，營造一致卻不呆板的材質連結，同時利用短裙比例強調腿部線條。

內搭藍紅條紋上衣，作為視覺焦點，打破整體丹寧的單一色調，也呼應品牌經典配色，使造型更有辨識度。外套略帶份量感，與貼身內搭形成對比，讓輪廓更立體。腳上的黑色瑪莉珍平底鞋則收斂整體休閒氣息，加入一點復古與女人味，讓整體在率性與精緻之間取得巧妙平衡。

6. 條紋 POLO 衫＋襯衫層次

最後一套造型以學院風為基礎，透過層次與配色做出更新詮釋。條紋 POLO 上衣內搭淺藍襯衫，利用領口與袖口的露出，讓整體更有層次與結構感，也提升造型的精緻度。下身搭配白色短裙，線條簡潔，與上半身的色彩形成清爽對比。紅、白、藍的配色呼應品牌經典色，讓整體風格更一致。

手中的拼接丹寧托特包成為視覺焦點，不僅增加材質變化，也為造型注入一點隨性感。整體關鍵在於控制元素數量，以乾淨輪廓為基礎，再加入一件有存在感的配件，使造型既完整又不顯繁複。

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張員瑛春夏穿搭公式：常見問與答

Q1：張員瑛這次穿搭的核心關鍵是什麼？ A1：關鍵在於「比例控制」與「經典單品重組」。無論是短版上衣搭配高腰下身，或是內貼身、外寬鬆的層次，都在強調身形比例。同時以丹寧、條紋、POLO 衫等經典元素為基礎，透過剪裁與搭配方式更新，讓造型既熟悉又有新意。 Q2：一般人要如何複製這些穿搭？ A2：可以先從兩個方向入手：一是選擇高腰單品，例如牛仔褲、短裙，搭配短版或合身上衣，建立清晰比例；二是控制色彩在2–3種之內，例如藍、白、紅的組合，能快速營造完整感。再加入一件有重點的配件，像是丹寧包款或拼色外套，即可提升造型層次。 Q3：Tommy Hilfiger 這系列穿搭適合什麼場合？ A3：整體偏向「日常延伸型時尚」，適合通勤、約會、週末出遊等情境。丹寧與條紋讓造型維持輕鬆感，而剪裁與層次則確保不會過於隨意，能在多數日常場合中靈活運用，非常推薦。

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