Cartier 加價2026｜卡地亞腕錶正式加價：即看9大經典款最新價格

Cartier 卡地亞加價｜頂級珠寶鐘錶品牌Cartier 早前傳出將會5月中旬，香港及台灣會進行價格調整，加幅約10%至15%。近日從官網可見，腕錶已進行價格調整，但珠寶仍未見加價（截至出稿）。當中部分腕錶款式漲幅逾8%，雖與傳聞中加幅有所不同，但加幅與以往價格調整亦相對高。

而引致的調漲，猜測有可能與3大因素有關，同時「01女生」亦盤點了品牌9大經典腕錶款式的最新價格，有考慮選購Cartier 產品的話，要趁早入手！



Cartier早在今年(2026年）1月，日本與韓國Cartier已進行價格調整（IG@cartier）

日本與韓國Cartier已進行價格調整

Cartier 早在今年(2026年）1月，日本與韓國早已進行價格調整。當中就包括經典的Love、Tank、Trinity、Santos de Cartier等系列，由入門珠寶到腕錶，當時漲幅約在8%至12%，這次的漲幅與過去相比已明顯變大。

為何要進行價格調整？

奢侈品年年漲價，是各大品牌的既定銷售策略，旨在維持其稀缺性與高端定位。但大多是輕微調整，這次Cartier的加幅相較高，分析可能與以下3大原因有關：

Cartier 加價有機會與原物料價格大幅上升有關（IG@cartier）

1. 原物料價格大幅上升

近年受到中東地緣政治風險，及全球通貨膨脹影響，石油及黃金等原物料價格持續上漲。光是過去12個月（2026年5月），金價的波動幅度約落在37%至40%間。因此，品牌已吸收一段時間的成本壓力，但最終仍反映在售價上。

Cartier 加價或受匯率波動影響（IG@cartier）

2. 匯率波動

Cartier前任首席執行長Cyrille Vigneron 曾指出，品牌需進行全球價格調整原因是，加價是為了抵消匯率波動。由於不同國家的稅率、進口關稅及到貨成本，會影響各國當地實際售價，因此必須進行調整，以保持全球價格平衡。

Cartier 加價或受美國對瑞士與歐洲奢侈品加徵的高額關稅的政策影響（IG@cartier）

3. 美國關稅措施

Cartier 雖為法國的頂級奢華珠寶與鐘錶品牌，但現屬於瑞士歷峰集團旗下（Richemont），其腕錶機芯亦主要於瑞士製造。所以也有機會受到美國對瑞士與歐洲奢侈品加徵的高額關稅的政策影響，瑞士製造的高級腕錶直接面臨顯著的成本上升。品牌可能會部分價格壓力轉嫁，導致漲幅明顯。

Cartier 加價2026｜腕錶款式

Cartier 加價2026｜腕錶款式1-2. Tank Must de Cartier 腕錶

Tank Must de Cartier 是卡地亞的經典入門腕錶選擇，是一款極具辨識度的優雅方形腕錶。Tank 腕錶由Louis Cartier於1917年設計，是現代製錶的典範之作。其俐落造型結合了幾何美學和精準設計，展現出鮮明風格。

Tank Must de Cartier 腕錶，小型款，石英機芯，精鋼，皮革（圖片來源：Cartier官網）

Tank Must de Cartier 小型款，石英機芯，精鋼，皮革

最新價格：HK$27,700

舊價：HK$26,300

升幅：5.3%



Tank Must de Cartier 腕錶，大型款，SolarBeat™ 光電機芯，精鋼，小牛皮錶帶（圖片來源：Cartier官網）

Tank Must de Cartier 大型款，SolarBeat™ 光電機芯，精鋼，小牛皮錶帶

最新價格：HK$29,100

舊價：HK$$27,000

升幅：7.7%



Cartier 加價2026｜腕錶款式3. Tank Must de Cartier 腕錶

Tank Must de Cartier 的另一款腕錶，採用了腕錶精鋼錶鏈，款式更內斂優雅。錶鏈與Tank標誌性的垂直錶耳（Brancards）完美銜接，整體視覺一氣呵成，延續了系列雋永的現代感。

Tank Must de Cartier 大型款，高效能石英機芯，精鋼（圖片來源：Cartier官網）

Tank Must de Cartier 大型款，高效能石英機芯，精鋼

最新價格：HK$32,700

舊價：HKD$30,100

升幅：8.6%



Cartier 加價2026｜腕錶款式4. Santos-Dumont 腕錶

Cartier Santos-Dumont 腕錶是全球首款，專為手腕佩戴設計的現代飛行錶。是於1904年，Louis Cartier為他的朋友—巴西飛行員Alberto Santos Dumont，製作的一款便於在飛行時讀取時間的腕錶。錶盤以方形圓角設計，和諧的弧形構造，以及顯眼的螺釘裝飾為特色。

Santos-Dumont 腕錶大型款，石英機芯，精鋼，皮革（圖片來源：Cartier官網）

Santos-Dumont 腕錶大型款，石英機芯，精鋼，皮革

最新價格：HK$39,100

舊價：HK$37,000

升幅：5.7%



Cartier 加價2026｜腕錶款式5. Santos de Cartier 腕錶

這款Santos de Cartier 腕錶，採用了可更換式金屬錶鏈及皮革錶帶設計，讓配戴者可因應當日造型或場合更換。當中的金屬鍊帶適合防汗耐磨的日常工作和運動；而皮革錶帶則為正裝與晚宴場合增添一抹優雅知性氣息。

Santos de Cartier 中型款，自動上鏈機械機芯，精鋼，可更換式金屬錶鏈及皮革錶帶（圖片來源：Cartier官網）

Santos de Cartier 中型款，自動上鏈機械機芯，精鋼，可更換式金屬錶鏈及皮革錶帶

最新價格：HK$63,000

舊價：HK$60,500

升幅：4.1%



Cartier 加價2026｜腕錶款式6. Tank Française 腕錶

Cartier Tank Française 腕錶，結合了Tank系列經典的幾何線條，以及璀璨鑽石，呈現出優雅與奢華交織的獨特氣息。於優雅的方形腕錶兩側鑲嵌22顆鑽石，共重0.70克拉，凸顯錶殼的立體線條與俐落感。既是腕錶，也是珠寶。

Tank Française 腕錶 小型款，石英機芯，精鋼，鑽石（圖片來源：Cartier官網）

Tank Française 腕錶 小型款，石英機芯，精鋼，鑽石

最新價格：HK$72,000

舊價：HK$68,500

升幅：5.1%



Cartier 加價2026｜腕錶款式7. Ballon Bleu de Cartier 腕錶

Ballon Bleu de Cartier，常被稱為「藍氣球」，當中28毫米錶殼的款式，可說是是專為女士設計的經典入門款。腕錶薈萃Cartier對渾圓之美的獨特詮釋，曲線流麗，和諧圓融。此款經典腕錶以圓潤線條優雅貼合肌膚，展現雋永非凡的魅力。

Ballon Bleu de Cartier 28毫米，石英機芯，精鋼（圖片來源：Cartier官網）

Ballon Bleu de Cartier 28毫米，石英機芯，精鋼

最新價格：HK$40,500

舊價：HK$39,600

升幅：2.3%



Cartier 加價2026｜腕錶款式8. Panthère de Cartier 腕錶

Cartier 美洲豹系列Panthère de Cartier，是品牌最最具代表性的「珠寶腕錶」。此系列腕錶於1980年代誕生，腕錶得名於其柔軟靈活的錶鏈，讓人聯想到經典美洲豹的靈動身姿，品牌以此時尚之作致獻前衛女性。

Panthère de Cartier 迷你款，石英機芯，精鋼（圖片來源：Cartier官網）

Panthère de Cartier 迷你款，石英機芯，精鋼

最新價格：HK$33,200

舊價：HK$31,200

升幅：6.4%



Cartier 加價2026｜腕錶款式9. Panthère de Cartier 腕錶

Panthère de Cartier的另一款腕錶，完美結合了俐落金屬感與18K黄金的溫潤奢華。同時更突顯腕錶的標誌性特色，包含靈動如豹影的鍊節設計、方中帶圓的錶殼、羅馬數字時標以及鑲嵌藍色尖晶石的八角形錶冠，整體散發復古又時尚的優雅氣息。

Panthère de Cartier 小型款，石英機芯，18K黄金，精鋼（圖片來源：Cartier官網）

Panthère de Cartier 小型款，石英機芯，18K黄金，精鋼

最新價格：HK$74,500

舊價：HK$71,000

升幅：4.9%

