允兒以純白公主造型成康城影展紅氈焦點！掀開「二代神顏」護膚法

林允兒今日（香港時間5月18日凌晨）以Qeelin全球品牌代言人身份受邀，出席第79屆康城國際電影節。甫踏上紅地氈即吸引眾人目光，允兒身穿純白色優雅禮服，配上Qeelin 2026高級珠寶Wulu Link 系列，頸間垂落的 4.16克拉橢圓切割綠色碧璽，由標誌性的Wulu框架環抱，為造型增添溫婉典雅氣息。



「二代女團神顏」林允兒 顏值不輸新生代女團（Qeelin 提供）

「二代女團神顏」林允兒 顏值不輸新生代女團

林允兒一直是韓國公認的「二代女團神顏」，這次紅地氈造型更是宛如公主般，氣質非凡。現年35歲的她，出道自韓國女團《少女時代》，團內一直是門面及領舞擔當。她亦憑着出色的舞台表演，以近年積極轉戰演員，於戲劇中亮眼中的表現，紅遍全球。

不僅如此，出道多年的她亦是圈中顏值凍齡代表，即使與新生代女團成員站在一起，也毫無違和，甚至因其從容的輕熟感更勝一籌。細看發現，她精緻的外貌和緊緻身材，都要歸功於她極其自律的日常養膚及生活習慣。

允兒護膚方法1. 喜歡吃高蛋白質肉類（IG@yoona__lim）

允兒護膚方法1. 喜歡吃高蛋白質肉類

需要經常於螢幕前出現的允兒，對於身材管理也是相當嚴格。曾在好友兼隊友俞利的影片中分享她本身很喜歡吃雞胸肉、魚肉、海鮮等白肉類食物，這類可以帶來優質蛋白質，同時有著低脂肪、低熱量與易消化的優點，是體重控制與維持肌肉的首選。而且她不喜歡垃圾食物，但偶爾也會食一些喜歡的甜品，讓自己擁有好心情。

允兒護膚方法2. 泡足浴（IG@yoona__lim）

允兒護膚方法2. 泡足浴

允兒修長的美腿，是人人稱羨的。除了是與生俱來外，她還會透過足浴來促進下肢血液循環，排除水分滯留，達至消水腫的功效。而且可以快速放鬆緊繃肌肉﹐以及減少乳酸堆積，對於經常需要穿著高跟鞋的她來說，無疑是放鬆身心的極佳方式。

允兒護膚方法3. 保持運動（IG@yoona__lim）

允兒護膚方法3. 保持運動

想要緊緻的身型，光是從飲食入手是不足夠的。允兒即使在繁忙的工作中，也會保持運動。她曾分享在忙碌的出國工作時，早上也會去健身，以保持最佳狀態。此外，還會配合瑜伽和普拉提，以塑造出理想的身體線條。

允兒護膚方法4. 保濕及定期深層清潔（IG@yoona__lim）

允兒護膚方法4. 保濕及定期深層清潔

在日常護膚中，允兒更偏向簡單不繁複，以保持肌膚清爽及保濕為主，會以化妝棉沾取化妝水擦拭或局部濕敷，減少肌膚負擔。同時，每週使用泥膜進行深層清潔與去角質，吸附毛孔內的多餘油脂，讓肌膚順暢呼吸，及讓護膚成分更好吸收。